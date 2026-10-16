نيوكاسل يوافق على بيع لويس هول بشرط تعجيزي.. تفاصيل

أبدى نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي موافقته على رحيل نجم الفريق لويس هول، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرتبط النجم الدولي الإنجليزي لويس هول بعقد مع نيوكاسل يونايتد ممتد حتى شهر يونيو من عام 2031.

وحسبما ذكرته شبكة« توك سبورت» البريطانية، فإن نيوكاسل لا يمانع رحيل لويس هول في الصيف المقبل شرط الحصول على مبلغ مالي قدره نحو 100 مليون يورو.

وأوضحت أن هول لايزال يحظى باهتمام من جانب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي لضمه خلال الفترة المقبلة.

واكدت إلى اليونايتد قد يتحرك لضم لويس هول من خلال التواصل مع إدارة نادي نيوكاسل.

يذكر أن مانشستر يونايتد أبدى رغبته في التعاقد مع لويس هول في الصيف الماضي، لكن نادي نيوكاسل رفض رحيل اللاعب الإنجليزي.