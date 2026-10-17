رفع 1200 طن مخلفات الرتش من نفق النجوم ببولاق الدكرور

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تجمعات الرتش من نفق النجوم حي بولاق الدكرور وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعه التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة والمظهر الحضاري بنطاق احياء الجيزة.

حيث وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة محمد زكي مدير عام الهيئة بسرعة التعامل مع تجمعات الرتش الموجودة بالنفق حيث تم الدفع بعدد لودر وعدد ٦سيارات نقل كبيرة واسفرت الحملة عن رفع حوالي ١٢٠٠طن من مخلفات الرتش مما أسهم في فتح النفق امام حركه السيارات وتحسين الرؤية البصرية بالمكان.

وتأتي الأعمال استجابة لشكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعه التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.