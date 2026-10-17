"بيتكوين" تتراجع إلى 81.5 ألف دولار وسط تزايد التخارجات من صناديق الاستثمار

تراجعت عملة "بيتكوين" إلى نحو 81.5 ألف دولار خلال تعاملات، اليوم /السبت/ وسط تزايد التخارجات من صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بها في الولايات المتحدة؛ بما يعكس استمرار الضغوط على سوق العملات المشفرة ومخاوف المستثمرين بشأن الطلب المؤسسي.

وانخفضت "بيتكوين"، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.73% إلى 81 ألفا و558 دولارا، بعدما شهدت تقلبات حادة خلال الأسبوع المنقضي، هبطت خلالها لفترة وجيزة دون مستوى 80 ألف دولار، قبل أن تتعافى، فيما تجاوز سعرها 84 ألف دولار في وقت سابق من الأسبوع، دون أن تتمكن من الحفاظ على مكاسبها.

وذكر موقع "كوينفومانيا" أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة سجلت صافي تدفقات خارجة بقيمة 82.39 مليون دولار في 16 أكتوبر الجاري، استحوذ صندوق "آي شيرز بيتكوين تراست" التابع لشركة "بلاك روك" على 71.78 مليون دولار منها.

وأوضح الموقع أن هذه التدفقات تعكس عمليات استرداد المستثمرين لاستثماراتهم، ولا تعني بالضرورة اتخاذ "بلاك روك" قرارا استراتيجيا بخفض انكشافها على بيتكوين.

وامتدت الضغوط إلى المنتجات الاستثمارية المرتبطة بعملة إيثريوم، التي سجلت صافي تدفقات خارجة بقيمة 69.68 مليون دولار في 16 أكتوبر الجاري.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "سيركل إنترنت جروب"، المصدرة للعملة المستقرة "يو إس دي كوين" (USDC)، تحقيق إيرادات بلغت نحو 1.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى إنفاق 819 مليون دولار على شركاء التوزيع وتكاليف المعاملات، وإعادة استثمار نحو 473 مليون دولار في البنية التحتية والامتثال التنظيمي وتطوير المنتجات.

وأضافت الشركة أن عملتها المستقرة عالجت معاملات على شبكات البلوك تشين تجاوزت قيمتها 36 تريليون دولار، واستحوذت على نحو 77% من حجم معاملات العملات المستقرة عالميا في يونيو الماضي، ومن المقرر أن تعلن نتائج أعمال الربع الثالث في الرابع من نوفمبر المقبل.

وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، تراجعت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.79% إلى 2428.20 دولار، وانخفضت إكس آر بي بنسبة 2.10% إلى 1.3103 دولار.

كما هبطت سولانا بنسبة 1.04% إلى 104.86 دولار، وبينانس كوين بنسبة 1.18% إلى 722.14 دولار، وتراجعت كاردانو بنسبة 2.52% إلى 0.2243 دولار، ودوجكوين بنسبة 2.25%، فيما استقرت عملة "ترامب" دون تغيير، وانخفضت شيبا إينو بنسبة 0.97%.

ويترقب المستثمرون ما إذا كان تجدد الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة سيدعم تعافي بيتكوين نحو مستوى 83 ألف دولار، في حين قد تزيد التدفقات الخارجة المتواصلة الضغوط على مستوى 80 ألف دولار.