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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تعلن فتح باب التقديم لقروض المشروعات الصغيرة والمنزلية

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد فتح باب التقديم للاستفادة من القروض الممولة بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية، في إطار مبادرة حياة كريمة لكل مواطن، وضمن جهود المحافظة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الشباب والمرأة المعيلة وذوي الهمم.


مشروعات صغيرة متنوعة

وأوضحت المحافظة أن المشروعات المتاحة للتمويل تشمل المشروعات المنزلية وتربية الماعز بتمويل يتراوح بين 10 آلاف و14 ألف جنيه، ومشروعات تربية الأغنام بتمويل من 15 ألفًا إلى 21 ألف جنيه، ومشروعات تسمين العجول بتمويل من 25 ألفًا إلى 35 ألف جنيه، إلى جانب مشروعات تربية الجاموس الحلاب والمشروعات المرخصة، بتمويل يتراوح بين 30 ألفًا و42 ألف جنيه لكل منهما.

وأكدت المحافظة أن هذه المبادرة تستهدف تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويوفر مصادر دخل مستدامة.

ودعت المحافظة الراغبين في التقديم والاستفادة من التمويلات المتاحة إلى التوجه إلى إدارة تنمية القرية بالمركز التابع لهم، بديوان عام المركز، للتعرف على إجراءات التقديم والتفاصيل الخاصة بالمشروعات وشروط الحصول على التمويل.

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