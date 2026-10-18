مصرع 19 شخصًا وإصابة 25 في تدافع خلال احتفالات في الهند

لقي 19 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، حتفهم وأُصيب 25 آخرون، إثر تدافع داخل موقع احتفالات في منطقة تشورباجان شمالي مدينة كولكاتا الهندية.

وتوجه رئيس حكومة ولاية البنغال الغربية سوفيندو أديكاري، إلى مستشفى كلية الطب في كولكاتا، حيث تم نقل المصابين والضحايا، معلنًا أن حكومته ستقدم تعويضًا لأسرة كل متوفٍ، إلى جانب توفير وظيفة حكومية من الفئة الرابعة لأحد أفراد كل أسرة.

وقال أديكاري إن الحصيلة بلغت، حتى وقت تصريحاته، 19 وفاة، فيما لا يزال 25 مصابًا يتلقون العلاج، مضيفًا أن الشرطة احتجزت منظمي الاحتفالات، وأفراد الأمن الخاص، والعاملين المناوبين، لاستجوابهم بشأن الحادث.

ومن جانبه.. وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الواقعة بأنها "مؤلمة للغاية"، معلنًا تقديم تعويض مالي لأسرة المتوفين والمصابين.

وأكد مودي، أن السلطات المحلية تعمل على تقديم جميع أشكال المساعدة الممكنة للمتضررين من الحادث.