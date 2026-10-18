المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا تعتمد 9 بروتوكولات موحدة للتأهب والاستجابة للأوبئة عند الحدود

شرعت الدول الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (السيماك- CEMAC) في الكونغو برازافيل، في المصادقة الفنية على 9 بروتوكولات موحدة للتأهب والاستجابة للأوبئة عند الحدود، بما في ذلك فيروس "إيبولا".

وتهدف هذه المبادرة- حسبما ذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري، اليوم /الأحد/- إلى تعزيز الرقابة الصحية عند الحدود، وتبادل الإنذارات الوبائية وتنسيق الجهود على المستوى الإقليمي؛ وذلك في أعقاب تقييم كشف أن مستوى التأهب الصحي بلغ 43%، وهي نسبة تقل عن الحد المقبول البالغ نحو 70%.

يذكر أن المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا هي منظمة إقليمية تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والنقدي بين دول وسط أفريقيا. ووقعت معاهدة إنشائها في 16 مارس 1994 في مدينة انجمينا بتشاد، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو 1999 لتعوض الاتحاد الجمركي والاقتصادي لوسط أفريقيا. ويقع المقر الرئيسي في "بانجي" عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى. و تضم كلا من الكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو والجابون وغينيا الاستوائية وجمهورية أفريقيا الوسطى. وتتبنى الدول الأعضاء فرنك وسط أفريقيا (CFA) كعملة موحدة.