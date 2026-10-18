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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد مناشدة على مواقع التواصل| إصلاح كسر طريق رأس غارب – الزعفرانة قبل وقوع حوادث

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استجابت هيئة الطرق سريعًا لمناشدة المواطنين بشأن وجود كسر بطريق رأس غارب – الزعفرانة، عند بوابة الشركة العامة، حيث جرى إصلاح الكسر عقب تداول شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من خطورته على سلامة قائدي السيارات ومستخدمي الطريق.

تحرك سريع لمعالجة الخطر المروري

وجاءت أعمال الإصلاح عقب رصد المناشدة المتداولة، حيث تحركت الجهات المعنية للتعامل مع الكسر وإجراء الإصلاحات اللازمة، بما يسهم في الحد من المخاطر المرورية وتفادي وقوع حوادث نتيجة تضرر الطريق.

وكانت إحدى صفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت تحذيرًا من وجود كسر بالطريق، مطالبة بسرعة التدخل لمعالجته، خاصة في ظل حركة السيارات المستمرة على طريق رأس غارب – الزعفرانة، وأهمية الحفاظ على سلامة المواطنين.

محافظ البحر الأحمر يتابع الاستجابة للشكاوى

من جانبه، تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، الاستجابة للبلاغ، مشيدًا بسرعة تحرك هيئة الطرق والتعامل مع المشكلة، ومؤكدًا أهمية الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، لا سيما البلاغات المرتبطة بسلامة الطرق وحماية الأرواح.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية ورصد أي عيوب أو ملاحظات بالطرق داخل نطاق المحافظة، والعمل على معالجتها بصورة عاجلة، بما يسهم في رفع معدلات الأمان المروري والحد من الحوادث.

وتؤكد هذه الاستجابة أهمية التفاعل مع شكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل مع المشكلات التي تمثل خطرًا على السلامة العامة، إلى جانب ضرورة استمرار أعمال الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة لشبكة الطرق بالمحافظة.

البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة الزعفرانة

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