إصابة ضابط شرطة بريطاني في إطلاق نار بنوتنجهام

أُصيب ضابط شرطة بالرصاص في وسط مدينة نوتنجهام البريطانية، وفقا لما أفادت شبكة سكاي نيوز اليوم الأحد.

وقالت شرطة نوتنجهام إن الضابط اقترب من مشتبهين اثنين في شارع أنجيل رو قبل وقت قصير من الحادث في الساعة 4:50 صباحًا يوم الأحد، وهو الآن يتلقى العلاج في المستشفى لجرح في قدمه.

وتمكن رجل وامرأة من الفرار من مكان الحادث ولم يتم العثور عليهما، وقالت الشرطة المحلية إنها استعادت سلاح ناري كان بحوزة الضابط.

وقالت مساعدة قائد شرطة نوتنجهامشير، كلير روكاس: "هذا حادث مروع وتذكير جاد بالمخاطر المحتملة التي يواجهها الضباط أثناء عملهم على حماية وخدمة الجمهور".

وأضافت :"بينما نحقق في ما حدث ونسعى للقبض على الأفراد المتورطين، فإن أفكاري اليوم مع الضابط المصاب وعائلته وزملائه".