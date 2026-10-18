إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالًا على جماهير الأهلي بعد الفوز أمام كيتارا

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالًا على متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن اختيار رجل مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي.

مباراة الأهلي

وكتب إبراهيم عبد الجواد: «في رأيك.. من هو رجل مباراة كيتارا والأهلي؟»

واصل الأهلي انتصاراته الإفريقية بعد الفوز على كيتارا الأوغندي، في مباراة شهدت تفوق الفريق الأحمر وسعيه لحسم المواجهة ومواصلة مشواره في البطولة القارية. وحقق المارد الأحمر الفوز بقيادة مدربه الحسين عموتة، وسط ترقب جماهيره لمواصلة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وجاء الفوز بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما تقدم كيتارا في الدقيقة 30، قبل أن يدرك عمر الساعي التعادل في الدقيقة 66، ثم سجل أحمد سيد زيزو هدف الانتصار من ركلة جزاء في الدقيقة 81، ليعود الأهلي من أوغندا بانتصار مهم قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها يوم 25 أكتوبر على استاد القاهرة.