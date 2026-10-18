تغيير مرتقب في الجهاز الفني لإنبي ورضا شحاتة يرحب بتدريب الفريق

كشفت الإعلامية دينا سليم، إن مباراتا المقاولون العرب والقناة باتت حاسمتين في تحديد مصير محمد بركات، المدير الفني للشرقية إنبي، في ظل ترقب موقف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج السلبية الأخيرة.

وأوضحت دينا خلال تصريحتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن أيمن الشريعي، رئيس النادي، تمسك باستمرار بركات في منصبه حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، مع منح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتحسين النتائج خلال مواجهتي المقاولون العرب والقناة.

واختتمت أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات شفهية مع رضا شحاتة لتولي القيادة الفنية للشرقية إنبي، حيث رحب المدرب بتولي المهمة، ليبقى موقفه مرتبطًا بما ستسفر عنه الفترة المقبلة وقرار إدارة النادي بشأن الجهاز الفني الحالي.