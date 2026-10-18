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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تقدم خدمات مجانية لنحو 4500 مواطن بالجيزة

جامعة القاهرة تقدم خدمات مجانية لنحو 4500 مواطن بالجيزة
جامعة القاهرة تقدم خدمات مجانية لنحو 4500 مواطن بالجيزة
أ ش أ

قدمت القافلة التنموية الشاملة لجامعة القاهرة بمركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة خدماتها الطبية والعلاجية والبيطرية والتعليمية والتوعوية لنحو 4500 مواطن على مدار 3 أيام، بمشاركة 11 كلية ومعهدًا، فيما أجرت القافلة 45 عملية جراحية وتدخلًا طبيًا.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا قدمه الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج القافلة التي نُظمت بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحافظة الجيزة، ومجلس مدينة الواحات البحرية، ومديريات الصحة والطب البيطري والتربية والتعليم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن نجاح القوافل التنموية الشاملة لا يُقاس بعدد الخدمات المقدمة فحسب، وإنما بما تحدثه من أثر حقيقي في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن وصول فرق الجامعة إلى المناطق البعيدة يجسد دور الجامعة في خدمة المجتمع وتوظيف إمكاناتها وخبراتها لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال إن القافلة قدمت خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني لأكثر من 1700 مواطن، إلى جانب إجراء 45 عملية جراحية وتدخلًا طبيًا في تخصصات الجراحة العامة والأنف والأذن وجراحات الأطفال، فضلًا عن تحويل الحالات التي تتطلب رعاية متخصصة إلى مستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج.

وأوضح أن دور الجامعة في تحقيق التنمية الشاملة يمتد إلى الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والتوعية والتأهيل وتنمية المهارات، مؤكدًا استمرار تنفيذ القوافل بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت مشاركة متخصصين من 11 كلية ومعهدًا، هي طب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، والدراسات الإفريقية العليا، والدراسات العليا للتربية، بما أتاح تقديم خدمات متنوعة تلبي الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية لأهالي الواحات البحرية.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الطبي قدم خدمات الكشف والعلاج وصرف الأدوية بالمجان لأكثر من 1700 مواطن في تخصصات الجراحة العامة والأطفال والرمد والجلدية والأنف والأذن والباطنة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، إلى جانب تنفيذ أنشطة للتوعية الصحية والوقاية من الأمراض.

وفي القطاع البيطري، جرى فحص وعلاج 164 حالة من الحيوانات والطيور، مع إجراء تدخلات جراحية للحالات التي استدعت ذلك، وشملت الخدمات الدواب والدواجن والأبقار والأغنام والماعز، فضلًا عن تقديم الإرشاد البيطري لنحو 30 مزارعًا، بهدف دعم الثروة الحيوانية والداجنة وتعزيز الوعي بأساليب الرعاية والوقاية.

وفي مجال التوعية الصحية والاجتماعية، استفاد أكثر من 160 مواطنًا من الندوات التثقيفية التي نظمها أساتذة الجامعة بمستشفى الواحات البحرية، كما شملت الأنشطة نحو 600 طالب وطالبة بمدارس الباويطي الابتدائية والمدرسة التجارية، وتناولت موضوعات الصحة الإنجابية والطب الوقائي والأنيميا المنجلية ومواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية.

كما تضمنت القافلة أنشطة لدعم ذوي الهمم بمدرسة الباويطي للتربية الفكرية، شملت تقديم الدعم النفسي والتربوي للأطفال وتنظيم ورش عمل للمعلمين، إلى جانب إجراء امتحانات فورية لمحو الأمية لـ35 مواطنًا، وعقد ندوات حول أهمية التعليم وتمكين المرأة وتنمية القدرات الفردية.

وفي إطار مبادرة «صنايعية مصر»، نظم فريق من كلية الآثار ورشًا تدريبية استفاد منها أكثر من 260 طالبًا، بهدف تنمية مهاراتهم في الحرف اليدوية وتشجيع الإبداع والعمل المنتج وربط التعليم بالتطبيق العملي.

وأكد التقرير أن القافلة جمعت بين الخدمات الطبية والبيطرية والأنشطة التعليمية والتوعوية، في إطار جهود جامعة القاهرة لتوسيع نطاق خدماتها المجتمعية والإسهام في تحسين جودة الحياة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

القافلة التنموية الشاملة لجامعة القاهرة مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة خدماتها الطبية والعلاجية والبيطرية والتعليمية والتوعوية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة

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