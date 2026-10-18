حي بولاق الدكرور يكثف جهود التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع والمحاور

واصل حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، جهوده المكثفة لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية، ومعدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المحددة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة وقيادة المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.

و تابع رئيس حي بولاق الدكرور سير أعمال الرصف والتطوير الجارية بعدة شوارع رئيسية تشمل: كفر طهرمس، العمدة، المصرف، الملكة، والثلاثيني، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالمعايير الهندسية وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان جودة الأعمال وقدرتها على تحمل الأحمال المرورية.

كما شملت المتابعة مشروعات الصرف الصحي وتجديد الخطوط المتهالكة في شوارع المصرف، ناهيا، زنين، 6 أكتوبر، والنجوم، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد حي بولاق الدكرور، على ضرورة تيسير حركة المواطنين، لا سيما بمحيط المدارس، المنشآت الخدمية، ودور العبادة، حفاظاً على سلامة المارة ومنع تكدس الحركة المرورية.

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة الحي جهودها الميدانية بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتصدي للتعديات بشوارع أبو زيد، أحمد إبراهيم، و6 أكتوبر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على منع التعدي على الأرصفة والطريق العام لضمان تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع المطورة.

بينما شهد شارع ناهيا متابعة دورية لأعمال النظافة ورفع كفاءته، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق لرفع القمامة والمخلفات بصفة دورية.

كما تم التوجيه بسرعة التعامل مع مخلفات أعمال التطوير عند تقاطع شارع ناهيا مع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر، ومنع تراكم الأتربة، مع تكثيف التواجد الميداني بمحيط سلم وكوبري ناهيا لضمان انسيابية الحركة المرورية لحين الانتهاء من أعمال التخطيط المروري والتطوير بشكل كامل.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، على استمرار وتيرة العمل في مشروعات التطوير والمرافق، وتكثيف الحملات الرقابية للنظافة والإشغالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة الجيزة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.