حظر التوك توك في 13 شارع رئيسي بالقاهرة والجيزة.. هل منطقتك من بينهم؟

تتصدر قرارات حظر سير التوك توك في عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة اهتمامات المواطنين، في إطار جهود تنظيم الحركة المرورية والحد من التكدسات، مع السماح للمركبات بالعمل داخل الشوارع الفرعية والضيقة لخدمة المناطق السكنية، وفقًا للقائمة الواردة في القرارات المحلية.

ويستعرض "صدى البلد" قائمة تضم 13 شارعًا ومحورًا وردت ضمن المناطق المحظور سير التوك توك بها في محافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب أسباب القرار والإجراءات المقررة للتعامل مع المركبات المخالفة، بحسب المعلومات الواردة.

شوارع القاهرة المحظور سير التوك توك بها

تضم القائمة في نطاق محافظة القاهرة 5 طرق ومحاور رئيسية، هي:

طريق كورنيش النيل.

الطريق البطيء.

الطريق الدائري.

طريق مصر حلوان الزراعي.

طريق الفيوم.

ويأتي إدراج هذه الطرق ضمن القائمة في سياق تنظيم حركة المركبات والحد من المخالفات المرورية التي قد تتسبب في تعطيل السيولة على الطرق الرئيسية، خاصة مع كثافة الحركة اليومية وارتباط هذه المحاور بمناطق مختلفة داخل القاهرة الكبرى.

شوارع الجيزة المحظور سير التوك توك بها

وفي محافظة الجيزة، تشمل القائمة 8 شوارع ومحاور حيوية، هي:

شارع الملك فيصل.

شارع الأهرام.

شارع البطل أحمد عبد العزيز.

شارع مصدق.

محور ترسا.

شارع خاتم المرسلين.

طريق المريوطية الرئيسي.

طريق المنصورية.

وتضم هذه القائمة طرقًا وشوارع تشهد حركة مرورية نشطة، ما يجعل تنظيم سير المركبات عليها أحد الملفات المرتبطة بتخفيف التكدسات وتحسين حركة الانتقال بين المناطق السكنية والمحاور الرئيسية.

أين يُسمح بسير التوك توك؟

ووفقًا للمعلومات الواردة بشأن القرار، يقتصر سير التوك توك على الشوارع الداخلية والفرعية الضيقة، التي تعتمد عليها بعض المناطق السكنية في التنقل لمسافات قصيرة، مع حظر خروجه إلى الطرق الرئيسية والكباري والمحاور الرابطة بين الأحياء المدرجة ضمن نطاق الحظر.

ويستهدف تنظيم المسارات الحد من التكدسات المرورية والوقوف العشوائي في المناطق المزدحمة، فضلًا عن مواجهة مخالفات السير عكس الاتجاه، التي تمثل خطرًا على قائدي المركبات والمشاة وباقي مستخدمي الطريق.

عقوبات مخالفة حظر سير التوك توك

وتتضمن الإجراءات الواردة في التقرير تكثيف الحملات الميدانية لضبط مركبات التوك توك المخالفة، بالتنسيق بين إدارات المرور والأحياء والجهات المعنية بتنظيم خدمات النقل.

وتشمل الإجراءات التحفظ على المركبات التي تُضبط تسير في الطرق المحظورة وإيداعها أماكن الحجز المخصصة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين المخالفين، خصوصًا في حالات السير عكس الاتجاه.

كما تشير المعلومات الواردة إلى ربط الإفراج عن المركبات المضبوطة بالانضمام إلى منظومة إحلال واستبدال التوك توك، وفق الشروط المعتمدة من المحافظة، مع الاتجاه إلى استخدام بدائل أكثر ملاءمة لتنظيم الحركة، مثل السيارات الصغيرة أو مركبات الميني فان.

هل يشمل الحظر جميع شوارع القاهرة والجيزة؟

ولا تعني القائمة الواردة حظر سير التوك توك في جميع الشوارع داخل المحافظتين؛ إذ تفرق المعلومات بين الطرق الرئيسية والمحاور المحددة للحظر وبين الشوارع الداخلية والفرعية التي يُسمح بالتشغيل داخلها.

ويظل تحديد نطاق التطبيق والإجراءات التنفيذية مرتبطًا بالقرارات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة، لذلك ينبغي الرجوع إلى الإعلانات الرسمية للمحافظتين لمعرفة تفاصيل التطبيق وأي تحديثات تطرأ على الطرق المشمولة بالقرار.

ويأتي تنظيم حركة التوك توك ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الانضباط المروري وتقليل المخالفات على الطرق الرئيسية، مع الحفاظ على دوره في خدمة التنقل داخل المناطق السكنية التي تتميز بشوارع ضيقة يصعب على بعض وسائل النقل الأخرى الوصول إليها.