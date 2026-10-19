طارق مصطفى يرتب أفضل مهاجمي مصر عبر التاريخ

تحدث طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني، عن تجربته مع الفريق، مؤكدًا أن الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة بالتنسيق مع إدارة النادي، في ظل امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين.



وقال مصطفى، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إن فريق الفيصلي يضم لاعبين مميزين، يوجد معظمهم ضمن صفوف المنتخب، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بخطوات جيدة وفقًا لما جرى التخطيط له مع الإدارة.



وأضاف أن جميع مباريات الدوري الأردني صعبة، وهو ما يتطلب التعامل مع كل مواجهة بأقصى درجات التركيز والاستعداد، في ظل تقارب مستويات المنافسة وصعوبة حصد النقاط.



وتطرق المدير الفني للفيصلي إلى مواجهة الوحدات المرتقبة، مؤكدًا أنها ستكون ديربي بكل تأكيد، كما تمنى التوفيق لعماد النحاس في مهمته مع الفريق.

وفي سياق آخر، كشف مصطفى عن ترتيبه لأفضل المهاجمين المصريين، واضعًا حسام حسن في المركز الأول، يليه ميدو، ثم عماد متعب وعمرو زكي.