استمرار أعمال إزالة عقار أمبروزو المائل بالإسكندرية

تتواصل حتى الآن أعمال إزالة عقار أمبروزو المائل بمنطقة حي وسط في الإسكندرية، بعد مرور نحو 3 أسابيع على بدء التعامل مع الواقعة، إذ شهدت الأعمال إزالة الدورين الثاني عشر والحادي عشر، إلى جانب أسطح الدور العاشر، باستخدام المعدات الخفيفة وماكينات تكسير الأسقف، في إطار استكمال أعمال الإزالة بصورة تدريجية.

وشهد العقار خلال الساعات الأخيرة استمرار أعمال التكسير والإزالة في الأجزاء المستهدفة، وسط الاعتماد على معدات تتناسب مع طبيعة الأعمال الجارية، فيما تتواصل عمليات إزالة أجزاء العقار حتى الآن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع أكتوبر الجاري، عندما رُصد ميل بالعقار رقم 21 بشارع بدر الجمال، عند تقاطع شارع ابن الشجري بمنطقة أمبروزو، بنطاق حي وسط الإسكندرية، وهو عقار مكون من طابق أرضي و12 طابقًا علويًا، وجرى التعامل معه باعتباره يمثل خطورة محتملة على السكان والمارة.

وعلى الفور، وجّهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة التعامل مع الواقعة، مع إخلاء العقار والعقارات المحيطة به بصورة احترازية، وفرض طوق أمني بمحيطه، لمنع اقتراب المواطنين وتأمين المنطقة لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وبدأت أعمال الإزالة فعليًا يوم الأحد 4 أكتوبر، وسط إجراءات تأمينية ومتابعة من الأجهزة التنفيذية والجهات الهندسية المختصة، مع تنفيذ الأعمال بحذر نظرًا إلى حالة الميل التي ظهرت بالعقار.

ومنذ بدء الأعمال، تواصلت مراحل تخفيف الأحمال وإزالة الأدوار العليا، مع متابعة الجهات المعنية للإجراءات الفنية واشتراطات السلامة، فيما تستمر أعمال الإزالة حتى الآن.