إصابة 3 أشخاص في حادث موتوسيكل بمحور المراغة بسوهاج

أُصيب 3 أشخاص، بينهم فتاة، في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل بمحور المراغة بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في حادث موتوسيكل

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الجهات المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث دراجة نارية بمحور المراغة شمالي محافظة سوهاج، ووجود مصابين جراء الحادث، من بينهم فتاة.

وعلى الفور، جرى التعامل مع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى، لتقديم الرعاية الطبية المطلوبة والوقوف على حالتهم الصحية.

وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث، للوقوف على ملابساته وأسبابه.