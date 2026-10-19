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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برامج تدريبية متخصصة في المالية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

دشن  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الأحد، حزمة البرامج التدريبية المتخصصة في المناحي المالية، التي تنظمها المديرية المالية بدمياط، وذلك بحضور الدكتور أحمد هريدي مرعي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، و نجلاء سعد عبد الغني، مدير المديرية المالية بدمياط، و أحمد بدران، مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

البرامج التدريبية 

وتتضمن البرامج التدريبية، التي تمتد على مدار خمسة أسابيع، عددًا من البرامج المتخصصة في قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ولائحة المخازن، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إلى جانب اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

هذا، وتنطلق أولى البرامج التدريبية اليوم، بالتدريب على قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، على أن تتواصل باقي البرامج وفقًا للخطة التدريبية المقررة، خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

رفع كفاءة العاملين 

وتهدف هذه البرامج إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارات المعنية بالعمل المالي، وتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعمل، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المالي والإداري. وتستهدف البرامج رؤساء الجهات الإدارية، ومديري الشئون المالية والتعاقدات، ومديري وأمناء المخازن، ومديري شئون العاملين، وسكرتيري الوحدات المحلية.

وخلال كلمته، أكد محافظ دمياط أهمية الاستفادة من البرامج التدريبية، والحرص على اكتساب المعارف والخبرات التي تسهم في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى العمل داخل الجهات الإدارية، مشددًا على ضرورة تطبيق ما يتم اكتسابه من مهارات ومعارف على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء المؤسسي.
كما شدد المحافظ على أهمية تحري الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله من معلومات، والتصدي للشائعات من خلال التحقق من الحقائق ونشر المعلومات الصحيحة، مؤكدًا مسؤولية كل فرد في موقعه عن مواجهة الشائعات التي قد تؤثر على استقرار المجتمع.

هامش الفعاليات 

وعلى هامش الفعالية، تبادل محافظ دمياط ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية الدروع التذكارية، تقديرًا للتعاون المشترك في دعم جهود التطوير ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري.

دمياط محافظ دمياط المشروع حسام فوزى

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