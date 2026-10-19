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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

والدة نورا ضحية طلقة الخرطوش بشبرا الخيمة تكشف آخر كلمات ابنتها قبل رحيلها

المتوفية
المتوفية
إبراهيم الهواري

كشفت والدة الطالبة نورا، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي لقيت مصرعها بطلق خرطوش في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن تفاصيل مؤلمة من اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها، مستعيدة الكلمات التي ودعتها بها قبل خروجها من المنزل، ومعبرة عن صدمتها بعد فقدانها.


وقالت الأم إن ابنتها أخبرتها قبل مغادرة المنزل بأنها ستنهي مشوارًا متعلقًا بمعاش تكافل وكرامة من أجل راحتها، دون أن تتخيل أن تلك الكلمات ستكون آخر ما تسمعه منها، قبل أن تنتهي حياتها في واقعة مأساوية. وأضافت بحزن: «بنتي هي اللي ارتاحت وسبتني لوحدي».
ووجهت والدة نورا اتهامات إلى صديقة ابنتها، معتبرة أنها استدرجتها إلى خطيبها، الذي تتهمه الأسرة بالتسبب في مقتل الفتاة، مطالبة بكشف حقيقة ما حدث ومحاسبة المسؤول عن الواقعة. وتظل هذه الاتهامات منسوبة إلى الأم، لحين حسم ملابساتها من خلال التحقيقات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مقتل نورا، المقيمة بمنطقة عزبة رستم، إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والصدر، أثناء وجودها برفقة صديقتها وخطيب الأخيرة، في محاولة للصلح بينهما بعد خلاف نشب بينهما.
وبحسب المعلومات الأولية، كان المتهم يحمل سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وخرجت منه طلقة أصابت الفتاة وأودت بحياتها، قبل أن يفر هاربًا من مكان الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي تشير المعلومات الأولية إلى إقراره بارتكاب الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها، وأمرت بتشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، مع مواصلة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

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