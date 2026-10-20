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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصرع 3 شقيقات في انهيار منزل بقرية الفيما بأسيوط | القصة الكاملة

منزل أسيوط المنهار
منزل أسيوط المنهار
إيهاب عمر

لقيت ثلاث شقيقات مصرعهن فجر اليوم الثلاثاء إثر انهيار منزل قديم مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والجريد والأفلاق بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط فيما نجا الأب والأم من الحادث.

بلاغ بانهيار منزل

تلقي اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل قديم مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والجريد والأفلاق ووجود وفيات أسفل الأنقاض

تحرك أمني إلى موقع الحادث

على الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفتح وقوات الحماية المدنية ومسؤولو مجلس مدينة الفتح يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة وبالفحص تبين انهيار المنزل ووفاة ثلاث شقيقات هن دينا جمال بصير 19 عاما ودليل جمال بصير 15 عاما ورضوى جمال بصير 13 عاما فيما نجا الأب والأم من الحادث

انتشال الجثامين ونقلها إلى المشرحة

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثامين الشقيقات الثلاث من أسفل الأنقاض عقب رفعها وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وقال أحد شهود العيان انه فجر اليوم فوجئ بصاحب المنزل المنهار يصرخ في الشارع قائلا " البيت وقع على العيال وهما نايمين تحت " وخرجت متجها الى المنزل وجدته عبارة عن كوم من التراب .

وأضاف ان احدى الضحايا كان يتم التجهيز لزواجها الشهر المقبل وانهار المنزل وفقدت حياتها وجهازها تحت انقاض المنزل.

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