إرادة جيل: منتدى مصر يضع المواطن في قلب النقاش حول أولويات التنمية

أكد إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن منتدى مصر 2026 يفتح مساحة مهمة للاستماع إلى المواطنين والتعرف على آرائهم وتطلعاتهم، ومناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية، بما يعزز من فرص الربط بين خطط الدولة التنموية والاحتياجات الفعلية للمجتمع.

منتدى مصر 2026

وأوضح ضيف أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى أكدت أهمية عرض الحقائق والبيانات بصورة واضحة، وإتاحة الفرصة لمناقشة ما تحقق خلال السنوات الماضية، إلى جانب تقييم النتائج والتعرف على التحديات التي ما زالت تحتاج إلى حلول، مؤكدًا أن الحوار الجاد يجب أن يكون مدخلًا لتحديد الأولويات وليس مجرد مناسبة لعرض الإنجازات.

وأضاف أن المواطن ينتظر أن تنعكس السياسات العامة بصورة ملموسة على مستوى معيشته وجودة الخدمات المقدمة إليه، خاصة في ملفات التعليم والصحة وفرص العمل والحماية الاجتماعية، وهو ما يجعل مناقشة هذه القضايا داخل المنتدى خطوة مهمة نحو تحديد مسارات أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.

المعيار الحقيقي لنجاح المنتدى

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح خطط التنمية، لأن الاستماع إلى الشباب والخبراء والمتخصصين ومختلف فئات المجتمع يساعد على اكتشاف المشكلات بصورة أدق، وتقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير الأداء وتحسين كفاءة الخدمات.

وشدد ضيف على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع والمواطنين، مع متابعة ما يطرح من أفكار ومقترحات والعمل على الاستفادة منها، مؤكدًا أن المعيار الحقيقي لنجاح المنتدى هو ما يمكن أن يسهم به في تحسين حياة المواطن وتعزيز فرص التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.