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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حبس المتهم بإنهاء حياة طالبة شبرا الخيمة 4 أيام.. والنيابة تستمع لأقوال خطيبته

المتوفية
المتوفية
إبراهيم الهواري

قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس المتهم بقتل الطالبة «نورا»، البالغة من العمر 17 عامًا، إثر إصابتها بطلق ناري من فرد خرطوش، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، فيما استمعت النيابة إلى أقوال خطيبته «ذكرى»، صديقة المجني عليها، للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث.


وكشفت أقوال الشاهدة أن المتهم كان يعبث بالسلاح الناري أمامها وأمام صديقتها «نورا»، قبل أن تنطلق منه طلقة بشكل مفاجئ، وتصيب الفتاة، لتسقط أرضًا وسط حالة من الصدمة والذهول، وتنتهي الواقعة بمصرعها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شارع 15 مايو بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث كانت «نورا»، الطالبة بالمرحلة الثانوية والمقيمة بعزبة رستم، بصحبة صديقتها «ذكرى» وخطيب الأخيرة، في محاولة لإنهاء خلاف نشب بينهما وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يحمل سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وأثناء لهوه به أمام خطيبته وصديقتها، خرجت منه طلقة أصابت «نورا» في الوجه والصدر، لتسقط أرضًا وتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال، فيما فر المتهم هاربًا من موقع الحادث.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم داخل منور أحد المنازل بمحيط مسرح الجريمة، وجرى ضبطه، كما تم العثور على السلاح الناري المستخدم في الواقعة بإرشاده.
وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما تواصل الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص ملابسات الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة الأجهزة الأمنية

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