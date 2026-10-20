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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فانس يمتنع عن تأييد نتنياهو ويركز على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

فانس
فانس
أ ش أ

 أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أنه لا يؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل، مؤكدا أن تركيزه ينصب على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأكد فانس، في مقابلة أجراها معه الصحفي مارك هالبيرين على متن الطائرة الرئاسية الثانية، أنه يركز على دعم المرشحين الأمريكيين فقط.

وأضاف: "أنا أؤيد المرشحين الأمريكيين، وهذا هو ما أركز عليه، أي انتخابات التجديد النصفي. لست معارضا لتأييد نتنياهو، ولست مؤيدا له"، مؤكدا أنه لا يرغب في التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.

نائب الرئيس الأمريكي نتنياهو الانتخابات التشريعية الإسرائيلية

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