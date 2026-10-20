فانس يمتنع عن تأييد نتنياهو ويركز على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أنه لا يؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل، مؤكدا أن تركيزه ينصب على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأكد فانس، في مقابلة أجراها معه الصحفي مارك هالبيرين على متن الطائرة الرئاسية الثانية، أنه يركز على دعم المرشحين الأمريكيين فقط.

وأضاف: "أنا أؤيد المرشحين الأمريكيين، وهذا هو ما أركز عليه، أي انتخابات التجديد النصفي. لست معارضا لتأييد نتنياهو، ولست مؤيدا له"، مؤكدا أنه لا يرغب في التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.