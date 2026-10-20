رئيس مدينة أوسيم يلتقي 42 مواطنا لبحث شكواهم والعمل على حلها بشكل فوري

قام المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم التابع لمحافظة الجيزة، باستقبال 42 مواطنا بمكتبه، للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بشأن التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لشكاواهم.

وخلال اللقاء، استمع رئيس مركز ومدينة أوسيم إلى شكاوى المواطنين بشكل مباشر، حيث تم بحث الشكاوى المقدمة والعمل على حلها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري والعاجل مع المشكلات المطروحة، بما يضمن الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكاواهم، والعمل على حلها في إطار من الجدية والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.