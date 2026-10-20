الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة مشاعل بنت سعود بن محمد آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، وفاة الأميرة مشاعل بنت سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وفق بيان رسمي صادر عن الديوان الملكي.

وأوضح البيان أنه ستُقام صلاة الجنازة على الأميرة الراحلة، غدًا الأربعاء، عقب صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، بحضور المشيعين وفق الإجراءات المتبعة.

وتقدم الديوان الملكي بالدعاء للأميرة الراحلة، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته، واختتم البيان بعبارة: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

ويأتي الإعلان في إطار البيانات الرسمية التي يصدرها الديوان الملكي السعودي بشأن وفاة أفراد الأسرة المالكة، مع تحديد موعد الصلاة ومكانها لإتاحة المجال أمام الراغبين في المشاركة في تشييع الفقيدة.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالعاصمة الرياض، وفقًا لما ورد في البيان الرسمي.