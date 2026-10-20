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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تدعو منظمة شنغهاي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم التنمية العالمية

الصين
الصين
أ ش أ

 دعا رئيس الوزراء الصيني "لي تشيانغ"، منظمة شنغهاي للتعاون إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين والإسهام في التنمية العالمية، في ظل تزايد عوامل عدم الاستقرار والغموض على الساحة الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء بالمنظمة، الذي عُقد، اليوم /الثلاثاء/، في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها.
وأكد "لي تشيانغ" ضرورة تعزيز التوافق والتضامن بين الدول الأعضاء، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم التكامل الاقتصادي الإقليمي، إلى جانب الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز ممرات النقل الدولية.
وشدد على أهمية مواصلة التمسك بـ«روح شنغهاي»، وتعزيز التعددية وإصلاح الحوكمة العالمية.. مشيرًا إلى استعداد الصين للعمل مع الدول الأعضاء لتحسين كفاءة المنظمة ودفع مشروعات التعاون وتنفيذ المبادرات العالمية الأربع التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينج.
كما أعلن استعداد بلاده لاستضافة ألف من العاملين في المجال الطبي من دول المنظمة لتلقي تدريب متقدم، بما يسهم في تحسين رفاه شعوب المنطقة.
ودعا المشاركون إلى تنفيذ مخرجات قمتي تيانجين وبيشكيك، وتعزيز التعاون والتنسيق لدعم السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعقب الاجتماع، وقع قادة الدول الأعضاء بيانًا مشتركًا، وأقروا وثائق للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والترابط، إلى جانب قرارات تتعلق بتطوير المنظمة.

رئيس الوزراء الصيني منظمة شنغهاي الاستقرار والازدهار

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