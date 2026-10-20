خاص.. نجم بترول أسيوط يخضع لعملية جراحية خلال ساعات

كشف مصدر خاص أن أحمد خالد نجم فريق بترول أسيوط سيخضع لعملية جراحية خلال الساعات الحالية، لتركيب شرائح ومسامير بعد إصابته في مباراة الزمالك.

وكان أحمد خالد لاعب بترول أسيوط أصيب بكسر في الساق والكاحل، بسبب تدخل محمد عواد حارس الزمالك، معه خلال مباراة الفريقين.

وحقق فريق الزمالك الفوز امام بترول أسيوط بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري.

وأحرز هدف الزمالك أحمد شريف في الدقيقة 26، من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 16 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بينما تجمد رصيد بترول أسيوط عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- بيراميدز - 18 نقطة

2- الأهلي - 16 نقطة

3- الزمالك - 16 نقطة

4- مودرن سبورت - 14 نقطة

5- الاتحاد السكندري - 13 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا - 12 نقطة

7- المقاولون العرب - 11 نقطة

8- سموحة - 10 نقاط

9- البنك الأهلي - 9 نقاط

10- زد - 9 نقاط

11- منتخب السويس بتروجيت - 8 نقاط

12- المصري - 8 نقاط

13- القناة - 7 نقاط

14- طلائع الجيش - 7 نقاط

15- وادي دجلة - 6 نقاط

16- بترول أسيوط - 5 نقاط

17- الشرقية إنبي - 4 نقاط

18- أبوقير للأسمدة - 4 نقاط

19- الجونة - نقطتين

20- غزل المحلة - نقطة واحدة