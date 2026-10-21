ضربة أمنية في جزيرة محروس بسوهاج.. ضبط 3 متهمين بالشابو وأدوات التعاطي

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ضربة جديدة لمروجي ومتعاطي المواد المخدرة، بعدما تمكنت حملة أمنية بمركز أخميم من ضبط 3 أشخاص بقرية جزيرة محروس، وبحوزتهم كمية من مخدر الشابو وأدوات تُستخدم في تجهيزه للتعاطي، وذلك في إطار جهود ملاحقة العناصر المشتبه في تورطها في حيازة المواد المخدرة.

سقوط 3 أشخاص في قبضة مباحث أخميم

جاءت تفاصيل الواقعة عقب تحركات أمنية استهدفت عددًا من المشتبه في حيازتهم مواد مخدرة بقرية جزيرة محروس التابعة لمركز أخميم، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كل من «و. ص. ع»، 30 عامًا، و«م. ع. ت»، 25 عامًا، و«ش. خ. ت»، 25 عامًا.

وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الشابو، إلى جانب أدوات تُستخدم في تجهيز المواد المخدرة للتعاطي.

وجرى التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات، وملاحقة المشتبه في تورطهم في حيازة المواد المخدرة بمختلف مراكز المحافظة.

وقاد التحركات الأمنية الرائد محمد فهمي، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بمشاركة الرائد محمود ضاحي والنقيب مصطفى حباير، حيث تمكنت القوات من ضبط الأشخاص الثلاثة والمضبوطات.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بسوهاج حملاتها لمكافحة جرائم المخدرات، وضبط المتورطين في حيازتها، في إطار جهودها للحفاظ على الأمن العام والتصدي لمختلف صور الخروج على القانون.