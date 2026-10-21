قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
براءة الإعلامي مدحت شلبي من تهمة سب وقذف الخطيب
خارجية الاحتلال: تركيا تعمل على زعزعة استقرار منطقة شرق البحر الأبيض
ماكرون ينتقد ترامب بشدة: استغل ما يجري في فرنسا لصالح الانتخابات
الوزراء: مشروعات متكاملة لتعزيز الأمن المائي في مصر ومواجهة الفجوة المائية
احتجاجات أوروبا تتصاعد.. غلاء المعيشة وأزمة السكن يشعلان المواجهات مع الشرطة
مدبولي: الرئيس يعتزم الإعلان عن برنامج كبير يشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار ومشروعات لمتوسطي الدخل
أثناء الطابور الصباحي.. إصابة طالبتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي
عيار 21 وصل 6280 جنيها .. أسعار الذهب اليوم في مصر
هتك عرض وتحرش.. رفض طلب رد هيئة المحكمة في قضية مؤسس بيت فاطم
غدًا.. قرعة كأس مصر تحدد مواجهات دور الـ32 حتى النهائي
بوتين: روسيا مستعدة لإرسال شحنات من الديزل إلى السوق الأمريكية
إسرائيل تعتقل مرشحا لعضوية الكونجرس الأمريكي في الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة أمنية في جزيرة محروس بسوهاج.. ضبط 3 متهمين بالشابو وأدوات التعاطي

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ضربة جديدة لمروجي ومتعاطي المواد المخدرة، بعدما تمكنت حملة أمنية بمركز أخميم من ضبط 3 أشخاص بقرية جزيرة محروس، وبحوزتهم كمية من مخدر الشابو وأدوات تُستخدم في تجهيزه للتعاطي، وذلك في إطار جهود ملاحقة العناصر المشتبه في تورطها في حيازة المواد المخدرة.

سقوط 3 أشخاص في قبضة مباحث أخميم

جاءت تفاصيل الواقعة عقب تحركات أمنية استهدفت عددًا من المشتبه في حيازتهم مواد مخدرة بقرية جزيرة محروس التابعة لمركز أخميم، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كل من «و. ص. ع»، 30 عامًا، و«م. ع. ت»، 25 عامًا، و«ش. خ. ت»، 25 عامًا.

وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الشابو، إلى جانب أدوات تُستخدم في تجهيز المواد المخدرة للتعاطي.

وجرى التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات، وملاحقة المشتبه في تورطهم في حيازة المواد المخدرة بمختلف مراكز المحافظة.

وقاد التحركات الأمنية الرائد محمد فهمي، رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بمشاركة الرائد محمود ضاحي والنقيب مصطفى حباير، حيث تمكنت القوات من ضبط الأشخاص الثلاثة والمضبوطات.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بسوهاج حملاتها لمكافحة جرائم المخدرات، وضبط المتورطين في حيازتها، في إطار جهودها للحفاظ على الأمن العام والتصدي لمختلف صور الخروج على القانون.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج الشابو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

أسعار الدواجن

البانيه بكام؟ .. تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 21-10-2026

جون إدوارد

محمد شبانة يكشف مفاجأة بشأن انتخابات الزمالك المقبلة وعودة جون إدوارد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة

بيراميدز

إعلامي: بيراميدز ماشي زي القطر السريع.. والأهلي لم يستعد مستواه المعهود رغم التحسن

ترشيحاتنا

فضل شاكر

تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى 25 نوفمبر.. تفاصيل

بوستر الفيلم

طرح البوستر الرسمي لفيلم DUNE: PART THREE

إيهاب توفيق

إيهاب توفيق يستعد لجولة جديدة من الحفلات بينها لبنان وأمريكا

بالصور

تخطى المليون.. أمينة خليل تثير الجدل بسعر فستانها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

هنا شيحة بإطلالة سوداء على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..
هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..

فيديو

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد