انخفاض مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

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انخفض مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بتأثر من تراجع مؤشر قطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية والصناعات والمواد الأساسية والعقارات.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر العام انخفض بمقدار 2.58 نقطة مسجلا 1857.54 نقطة، كما تراجع المؤشر الإسلامي بمقدار 0.66 نقطة مسجلا 860.13 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و402 ألف و989 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 926 ألفًا و354 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 137 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 78.80% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.