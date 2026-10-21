الوادي الجديد.. قافلة طبية مجانية في 6 تخصصات طبية ببولاق

تنظيم مديرية الشؤون الصحيه بالوادي الجديد قافلة طبية مجانية بمستشفى بولاق، على مدار يومين، الأربعاء 21 أكتوبر والخميس 22 أكتوبر 2026، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في 6 تخصصات، تشمل الباطنة والأسنان والعظام والأطفال والنساء والجلدية، وذلك في إطار جهود المديرية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المجانية.

حسام الدين صفوت: القافلة تستهدف دعم الخدمات الطبية للمواطنين

وأكد الدكتور حسام الدين صفوت، مدير مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد، أهمية القوافل الطبية في دعم المنظومة الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية، من خلال توفير عدد من التخصصات الطبية داخل المستشفيات والمناطق المستهدفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية.

6 تخصصات طبية ضمن خدمات القافلة المجانية

وتقدم القافلة خدمات الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأسنان والعظام والأطفال والنساء والجلدية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع إتاحة صرف العلاج وإجراء التحاليل الطبية بالمجان، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات المقدمة دون تحمل أعباء مالية.

«صحة الوادي الجديد» تدعو المواطنين إلى الاستفادة من القافلة

وناشدت مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدمات القافلة الطبية التوجه إلى مستشفى بولاق خلال موعد انعقادها، مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للمريض، لاستكمال إجراءات الحصول على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة مجانًا.

وتأتي القافلة الطبية في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد لتوسيع نطاق تقديم الخدمات الطبية المجانية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم إتاحة الرعاية الصحية في مختلف مناطق المحافظة.