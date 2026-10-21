مسؤول روسي: موسكو مستعدة لاستئناف المفاوضات في إطار ثلاثي مع واشنطن وكييف

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات في إطار ثلاثي بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في العاشر من نوفمبر.

وقال أوشاكوف - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إن الأوضاع في أوكرانيا كانت محور محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لافتا إلى أن اللقاء اتسم بالتعمق في المناقشات، وأنه جرى مناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع اقتصادية واسعة النطاق بين روسيا وأمريكا.

وأشار أوشاكوف إلى أن ويتكوف اطلع بوتين على جوهر المحادثات التي جرت في أوسلو، وأكد وجود مقاربات جديدة في موقف الأوروبيين وكييف للتسوية.