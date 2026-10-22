مصرع طفلين في حادث دراجة نارية بشبرا الخيمة بعد انفجار الإطار الأمامي

لقي طفلان، يُدعيان علي وزياد، مصرعهما في حـادث دراجة نارية بمنطقة الشارع الجديد التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر انفجار الإطار الأمامي للدراجة التي كانا يستقلانها، ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاتهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوقوع حادث دراجة نارية ومصرع طفلين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.



بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة الأولية أن انفجار الإطار الأمامي للدراجة النارية التي كان يستقلها الطفلان تسبب في وقوع الحادث، ما أسفر عن وفاتهما.

وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفى، ووضعهما تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، التي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.