كيف تستفيد الدولة من تطوير الطرق وبناء المدن الجديدة؟

قال سعيد حسنين، أستاذ التخطيط العمراني، إن استراتيجية الدولة في التنمية العمرانية تجاوزت مفهوم رصف الطرق وبناء المدن الجديدة لتعتمد على فلسفة متكاملة في قطاع النقل والمواصلات.

وأوضح خلال لقائه مع أحمد دياب ومحمد جوهر خلال برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن هذه الجهود توفر للمواطن حياة كريمة ومستقرة، وتتيح سهولة الوصول إلى الخدمات بشتى أنواعها، مما يساهم في جذب الفئات الشبابية التي تمثل أساس المستقبل الاقتصادي والمجتمعي.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن شبكة الطرق ووسائل النقل الحديثة أصبحت المحرك الأساسي لجذب الاستثمارات الضخمة المحلية والخارجية، لا سيما في المناطق الحيوية مثل محور قناة السويس.

وتابع: تحسين شبكة الطرق تنعكس بشكل مباشر على توفير فرص عمل متنوعة ومستدامة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

واختتم قائلا: التنمية لا تقتصر على المدن الجديدة وحدها، بل تكملها خطط موسعة لتطوير المناطق القديمة ومعالجة المناطق المتدهورة والعشوائيات ونقل الأنشطة الصناعية الملوثة.