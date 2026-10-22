استقبال تاريخي في إسبانيا .. ميسي يصل أوفييدو لتسلم جائزة أميرة أستورياس

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة وقائد إنتر ميامي الأمريكي، إلى إسبانيا، اليوم الخميس، استعدادًا لتسلم جائزة أميرة أستورياس، وسط استقبال حافل من الجماهير التي حرصت على التواجد لتحية أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ.

ولم يتجه ميسي إلى مدينة برشلونة، التي شهدت أبرز محطات مسيرته الكروية، وإنما وصل إلى مدينة أوفييدو، للمشاركة في الفعاليات المرتبطة بتكريمه ضمن جوائز أميرة أستورياس.

استقبال حافل لميسي في أوفييدو

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن ميسي وصل إلى أوفييدو في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو ومساعده الشخصي بيبي كوستا.

وكان في استقبال النجم الأرجنتيني آنا إيزابيل فرنانديز، رئيسة مؤسسة أميرة أستورياس، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بزيارة قائد منتخب الأرجنتين إلى إسبانيا.

وحظي ميسي باستقبال استثنائي من الجماهير، حيث حرص على الخروج من فندق دي لا ريكونكيستا لتحية المشجعين الذين تجمعوا لرؤيته، كما اقترب منهم والتقط تفاعلهم، ووقع على بعض التذكارات، في مشهد عكس حجم الشعبية التي لا يزال يتمتع بها في إسبانيا.

موعد تكريم ميسي في جوائز أميرة أستورياس

ومن المقرر أن يتسلم ميسي تكريمه خلال حفل جوائز أميرة أستورياس، المقرر إقامته بعد ظهر الجمعة على مسرح كامبوامور في مدينة أوفييدو.

كما يشارك النجم الأرجنتيني في فعالية مخصصة للطلاب والمجتمع الأكاديمي في إقليم أستورياس، بحضور نحو 3 آلاف شاب وشابة وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الحدث.

ميسي يغادر إسبانيا بعد 48 ساعة

ومن المنتظر ألا تستمر زيارة ميسي إلى إسبانيا سوى 48 ساعة، قبل عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف ارتباطاته مع فريق إنتر ميامي.

ورغم قصر مدة الزيارة، فإن ظهور ميسي في أوفييدو أثار حماس الجماهير، التي استغلت الفرصة لمشاهدة النجم المتوج بكأس العالم 2022، والذي لا يزال يحظى بمكانة استثنائية لدى عشاق كرة القدم حول العالم.