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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد الغفار يستعرض مع وفد الصحة العالمية الخطوات التنفيذية استعدادا لحصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من البلهارسيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفدًا رسميًا من منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة لدى مصر، لاستعراض الخطوات والإجراءات المنهجية التي نفذتها الدولة المصرية استعدادًا للحصول على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض البلهارسيا.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود المبذولة لمكافحة المرض والحد من انتشاره وتعزيز منظومة الترصد الوبائي، بما يتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللقاء تناول استعراض التدخلات الفنية والصحية المنفذة، ومناقشة المؤشرات والبيانات ذات الصلة بجهود مكافحة البلهارسيا، وآليات التحقق من استيفاء المعايير الدولية اللازمة للإشهاد.

استعراض آليات التحقق المتبعة

وأضاف أن الاجتماع استعرض آليات التحقق المتبعة، ومنها التحقق الميداني بإرسال فرق فنية إلى محافظتي أسوان ودمياط لمطابقة ما ورد بالملف، والتقييم الوبائي من خلال مراجعة بيانات معدلات الانتشار وشدة الإصابة وآليات الكشف عن الحالات وسجلات الترصد والنتائج المعملية ونظام ضمان الجودة، إلى جانب تقييم تكامل البرنامج وتوافر الإمدادات والأدوية والكوادر المدربة وإجراءات العمل القياسية، ومراجعة التعاون مع الجهات المعنية بإدارة المياه والصرف الصحي والمؤسسات البحثية، وأنشطة ترصد القواقع ومكافحتها.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات مستمرة للحفاظ على هذه الجهود ومنع عودة انتقال العدوى، مؤكدًا التعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل خبرات مصر إلى دول أفريقيا، واستقبال الوفود وتدريبهم على التجربة المصرية في الخلو من البلهارسيا.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير للشؤون الوقائية، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة أماني الحبشي رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، والدكتور أحمد البري مدير عام الإدارة العامة للأمراض المدارية، وسامح المرحومي منسق برنامج مكافحة البلهارسيا.

ومن جانب المنظمة حضر الدكتور أمادو غاربا رئيس برنامج مكافحة البلهارسيا، والدكتورة ليديا ليوناردو عضو لجنة الاستعراض المستقل للتقييم ونائب رئيس اللجنة، والدكتور مأمون علي عضو لجنة المراجعة والتقييم، إلى جانب عدد من خبراء وممثلي مكتب المنظمة بمصر.

وزير الصحة البلهارسيا الإشهاد الدولي منظمة الصحة العالمية أسوان

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