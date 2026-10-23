قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تذكرة العبور لعصر التكنولوجيا.. شروط التقديم في منحة الرواد الرقميون بالأكاديمية العسكرية
الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى
أنثروبيك تطلق Claude Duet.. وكيل ذكاء اصطناعي يعمل حتى بعد إغلاق حاسوبك
تطوير المرافق والبنية الأساسية.. ركيزة أساسية في نجاح المشروعات التنموية
بوتين: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية
نهب وتخريب 3 آلاف متجر.. السلطات الفرنسية تعتقل 2700 شخص
ضربات تستمر عدة أيام.. ترامب يدرس استئناف حملته العسكرية ضد إيران
أقل سعر دولار في البنوك اليوم
الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.. بيل كلينتون يستشهد بآية قرآنية في انتقاد الأمريكيين
كان نموذجا للإنسان النقي والمبدع.. مصطفى بكري يعلن وفاة رئيس تحرير حقائق وأسرار
عمرو الجزار: اشتغلت في محطة بنزين.. وأهلي اتحرموا من حاجات كثيرة بسببي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سماع الشهود في محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع الإرهابية.. غدا

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، للشهود في محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22768 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتي 8 مارس 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الخامس وحتى الأخير لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 10 متهمين خلية التجمع إرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

زيادة الحد الادنى للمعاشات

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

والد إبراهيم فايق

أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى

ارشيفي

الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض

ريهام حمدى

ريهام حمدي تكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لاعب من نادي نورشيلاند الدنماركي

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تأخير موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 بالمدارس..وتحذر من الشائعات

ترشيحاتنا

فضل شاكر

تركي آل الشيخ يحتفي بعودة فضل شاكر للمسرح: تستاهل.. تحملت الكثير

النجمة آمال ماهر

آمال ماهر لجمهورها على مسرح الأوبرا: محبتكم دليل على رضا ربنا عني

محمد فضل شاكر يشعل أجواء موسم الرياض بأغنية «كيفك ع فراقي» برفقة والدته.. لحظات مؤثرة تعيد اسم فضل شاكر إلى الواجهة بعد غياب 14 عامًا

محمد فضل شاكر يشعل أجواء موسم الرياض ويعيد والده بعد غياب 14 عاما

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد