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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في دور سوسو.. هند عاكف تكشف لصدى البلد تفاصيل مسرحية «العيال رجعت» |فيديو

الفنانة هند عاكف
الفنانة هند عاكف
أوركيد سامي

كشفت الفنانة هند عاكف، خلال لقاء خاص مع موقع «صدى البلد» الإخباري، تفاصيل عودتها إلى المسرح من خلال مسرحية «العيال رجعت»، الجزء الثاني من المسرحية الشهيرة «العيال كبرت»، موضحةً طبيعة الشخصية التي تجسدها وأسباب اختلاف العمل الجديد عن الجزء الأول.

وأكدت هند عاكف أنه لا مجال للمقارنة بين مسرحيتي «العيال رجعت» و«العيال كبرت»، مشيرةً إلى أن العمل الجديد يتناول مشكلات وقضايا العصر الحالي، ويعكس طبيعة الحياة والتغيرات التي طرأت على المجتمع، وليس مجرد استعادة لأحداث الماضي.

هند عاكف تجسد شخصية سوسو في «العيال رجعت»

وأوضحت الفنانة هند عاكف أنها تجسد خلال أحداث المسرحية شخصية «سوسو»، عمة الأولاد، وهي الشخصية التي سبق أن قدمتها الفنانة مشيرة إسماعيل في مسرحية «العيال كبرت»، لكن برؤية مختلفة تتناسب مع تطورات الشخصية بعد مرور السنوات.

وأضافت أن شخصية سوسو في العمل الجديد أصبحت أكثر نضجًا وتحمل مسؤوليات أكبر، وهو ما ينعكس على طبيعة الشخصية وتفاعلاتها مع الأحداث، مؤكدةً أن المسرحية تقدم معالجة جديدة تتناسب مع العصر الحالي.

مشيرة إسماعيل رشحت هند عاكف للمشاركة في المسرحية

وكشفت هند عاكف أن الفنانة مشيرة إسماعيل كانت صاحبة ترشيحها لتقديم شخصية سوسو في مسرحية «العيال رجعت»، بعدما اعتذرت عن المشاركة في العمل، وطلبت منها تجسيد الشخصية في الجزء الثاني من «العيال كبرت».

ويأتي عرض «العيال رجعت» في إطار استعادة إحدى الشخصيات المسرحية المعروفة، مع تقديمها في سياق معاصر يواكب التغيرات الاجتماعية والإنسانية، ويمنح الجمهور فرصة للتعرف على تطورات الشخصيات بعد مرور سنوات على أحداث العمل الأصلي.


أضافت  هند عاكف إنها سعيدة أيضًا بالتعاون مع الأجيال الشابة، معتبرة أن اجتماع الفنانين أصحاب الخبرة مع الوجوه الجديدة يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتقديم تجربة فنية متكاملة، وأضافت أن كل جيل يستطيع أن يضيف إلى الآخر، بما يسهم في إثراء العمل وإخراجه بصورة تحقق التناغم بين مختلف المشاركين.

و تابعت  أن المسرح يظل أحد أهم أشكال التواصل المباشر بين الفنان والجمهور، لما يمنحه من مساحة للتفاعل الحي، وقدرته على تقديم موضوعات اجتماعية وإنسانية في إطار فني يجمع بين المتعة والرسالة.

ويشارك في بطولة مسرحية «العيال رجعت» إلى جانب هند عاكف وخالد محروس، كل من علوي الحسيني، وهالة سرور، ورؤوف محمد حزين، ونور أبو حساب، في عمل يتولى تأليفه وإخراجه علوي الحسيني.


ومن المقرر أن يشهد العرض افتتاحه على مسرح نهاد صليحة غدًا الجمعة، ليقدم للجمهور تجربة مسرحية جديدة تستلهم أجواء العائلة المصرية، وتعيد طرح أهمية الترابط الأسري والحفاظ على القيم والمبادئ، من خلال شخصيات تجمعها العلاقات العائلية ومواقف الحياة اليومية.

وتراهن هند عاكف وفريق العمل على تقديم عرض يجمع بين الخبرة الفنية والحضور الشبابي، ويمنح الجمهور فرصة للاستمتاع بتجربة مسرحية تستحضر ذكريات الأعمال الكوميدية العائلية، مع تقديم معالجة جديدة تناسب جمهور المسرح في الوقت الحالي.

الفنانة هند عاكف اخبار الفن نجوم الفن

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