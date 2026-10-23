قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا غدا.. والعظمى بالقاهرة 31
السفير الأمريكي لدى تركيا: احتمال شن هجوم على إيران نهاية الأسبوع «قائم بالتأكيد»
مصاب في هجوم كنيسة الكرك يكشف تفاصيل جديدة: 4 مسلحين أطلقوا النار عشوائيًا
بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي
وزير المالية: سددنا مستحقات «الشركاء الأجانب» بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال عام واحد
«الكفن ملوش جيوب».. حسام موافي يحذر من الطمع
رشيد مشهراوي: تغيرت رؤيتي للسينما بعد حرب غزة.. وأعمل على إنتاج 11 فيلمًا مع طلاب القطاع
حسام موافي: الطب مهنة إنسانية ولا يصح مقارنتها بأكل العيش
نتنياهو: علينا الاستعداد لمرحلة يتغير فيها الدعم الأمريكي لإسرائيل
الهنداوي: بناء نموذج عربي جديد يتطلب عملاً شاقاً وتطويراً للدول والأفراد
دولة واحدة تكتسح قائمة أغلى 10 مدن للعيش في العالم.. ما السر؟
الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جودي محمد تحصد فضيتها الثانية ومهند يضيف برونزية لمصر في بطولة إفريقيا للدراجات

جودي محمد
جودي محمد
أ ش أ

واصلت بعثة منتخب مصر للدراجات تألقها في منافسات البطولة الإفريقية لسباقات الطريق المقامة حاليًا في كينيا، بعدما نجحت جودي محمد، لاعبة منتخب الناشئين، في حصد الميدالية الفضية الثانية لها بالبطولة، فيما توج مهند أحمد سعيد بالميدالية البرونزية، ليضيف إنجازًا جديدًا للدراجات المصرية على الساحة القارية.

وحققت جودي محمد الميدالية الفضية في سباق الفردي العام، لتواصل عروضها القوية في البطولة، بعدما سبق لها التتويج بالميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 10.2 كيلومتر، مؤكدة امتلاك الدراجات المصرية عناصر واعدة قادرة على المنافسة بقوة على منصات التتويج الإفريقية.

كما نجح مهند أحمد سعيد في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق الفردي العام، رغم قوة المنافسة التي تشهدها البطولة، بمشاركة نحو 32 دولة، وهو ما يعزز قيمة الإنجاز الذي حققه اللاعب المصري.

من جانبه، أكد الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن النتائج التي حققها لاعبو المنتخب في البطولة الإفريقية تعكس قدرة الدراجات المصرية على المنافسة القارية، مشيرًا إلى أن سباقات الطريق تتطلب إعدادًا طويل المدى، ومعسكرات داخلية وخارجية، ومشاركة مستمرة في البطولات الدولية لاكتساب الخبرات وتحقيق مراكز متقدمة.

وأوضح رئيس الاتحاد أن المنافسة في سباقات الطريق كانت قوية وصعبة، خاصة في ظل مشاركة بعض المنتخبات بأربعة لاعبين يعملون وفق خطط جماعية منظمة تجمع بين الهجوم والدفاع والسيطرة على مجريات السباق، بينما خاض اللاعب المصري المنافسة بمفرده، وهو ما يضاعف من قيمة الإنجاز الذي حققه مهند أحمد سعيد.

وأشاد أيمن علي حسن بالمستوى الذي قدمته جودي محمد في منافسات السيدات، مؤكدًا أنها قدمت أداءً قويًا ومميزًا في سباق الفردي ضد الساعة، وكانت قريبة من التتويج بالميدالية الذهبية، قبل أن تحسم المنافسة حصولها على المركز الثاني بفارق ثلاث ثوانٍ فقط عن صاحبة المركز الأول.

وأشار إلى أن جودي محمد تُعد من العناصر الواعدة في الدراجات المصرية، وأن حصولها على ميداليتين فضيتين يمثل دفعة قوية لمسيرتها الرياضية، في إطار خطة إعدادها وتجهيزها للمشاركة في البطولة الإفريقية للناشئين العام المقبل.

وفي ختام تصريحاته، وجه رئيس الاتحاد المصري للدراجات التهنئة والشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، وجهاز الرياضه بالقوات المسلحه ونادي منتخب السويس واجهزتهم الفنيه والكابتن هاني سعيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الطريق، وجميع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، واللجان الفنية والإعلامية وكافة اللجان العاملة بالاتحاد، تقديرًا لجهودهم في دعم المنتخب واللاعبين، والمساهمة في تحقيق هذه الإنجازات القارية.

منتخب مصر للدراجات سباقات الطريق البطولة الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها

أليكسيس ماك أليستر

أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

ترشيحاتنا

ياسمين عز

ياسمين عز عن حفل فضل شاكر بموسم الرياض: غاب 14 سنة لكن عمره ما غاب عن قلوبنا

جانب من اللقاء

حسين الهنداوي: اختلاف حسابات الدول العربية لا يمنع التوصل إلى تفاهمات مشتركة

الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي

حسين الهنداوي: الأمة العربية باقية ومشروع الوحدة الرومانسي لم يكن واقعياً

بالصور

بفستان أسود مرصع بالفضة.. إطلالة لافتة لـ ناهد السباعي في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام زيت الزيتون؟.. فوائد غير متوقعة

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

نوع من التوابل يخفف التهاب المفاصل وعسر الهضم ومقدمات السكري.. أفضل طريقة لاستخدامه

فوائد الكركم
فوائد الكركم
فوائد الكركم

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد