جودي محمد تحصد فضيتها الثانية ومهند يضيف برونزية لمصر في بطولة إفريقيا للدراجات

واصلت بعثة منتخب مصر للدراجات تألقها في منافسات البطولة الإفريقية لسباقات الطريق المقامة حاليًا في كينيا، بعدما نجحت جودي محمد، لاعبة منتخب الناشئين، في حصد الميدالية الفضية الثانية لها بالبطولة، فيما توج مهند أحمد سعيد بالميدالية البرونزية، ليضيف إنجازًا جديدًا للدراجات المصرية على الساحة القارية.

وحققت جودي محمد الميدالية الفضية في سباق الفردي العام، لتواصل عروضها القوية في البطولة، بعدما سبق لها التتويج بالميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 10.2 كيلومتر، مؤكدة امتلاك الدراجات المصرية عناصر واعدة قادرة على المنافسة بقوة على منصات التتويج الإفريقية.

كما نجح مهند أحمد سعيد في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق الفردي العام، رغم قوة المنافسة التي تشهدها البطولة، بمشاركة نحو 32 دولة، وهو ما يعزز قيمة الإنجاز الذي حققه اللاعب المصري.

من جانبه، أكد الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن النتائج التي حققها لاعبو المنتخب في البطولة الإفريقية تعكس قدرة الدراجات المصرية على المنافسة القارية، مشيرًا إلى أن سباقات الطريق تتطلب إعدادًا طويل المدى، ومعسكرات داخلية وخارجية، ومشاركة مستمرة في البطولات الدولية لاكتساب الخبرات وتحقيق مراكز متقدمة.

وأوضح رئيس الاتحاد أن المنافسة في سباقات الطريق كانت قوية وصعبة، خاصة في ظل مشاركة بعض المنتخبات بأربعة لاعبين يعملون وفق خطط جماعية منظمة تجمع بين الهجوم والدفاع والسيطرة على مجريات السباق، بينما خاض اللاعب المصري المنافسة بمفرده، وهو ما يضاعف من قيمة الإنجاز الذي حققه مهند أحمد سعيد.

وأشاد أيمن علي حسن بالمستوى الذي قدمته جودي محمد في منافسات السيدات، مؤكدًا أنها قدمت أداءً قويًا ومميزًا في سباق الفردي ضد الساعة، وكانت قريبة من التتويج بالميدالية الذهبية، قبل أن تحسم المنافسة حصولها على المركز الثاني بفارق ثلاث ثوانٍ فقط عن صاحبة المركز الأول.

وأشار إلى أن جودي محمد تُعد من العناصر الواعدة في الدراجات المصرية، وأن حصولها على ميداليتين فضيتين يمثل دفعة قوية لمسيرتها الرياضية، في إطار خطة إعدادها وتجهيزها للمشاركة في البطولة الإفريقية للناشئين العام المقبل.

وفي ختام تصريحاته، وجه رئيس الاتحاد المصري للدراجات التهنئة والشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، وجهاز الرياضه بالقوات المسلحه ونادي منتخب السويس واجهزتهم الفنيه والكابتن هاني سعيد عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الطريق، وجميع أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، واللجان الفنية والإعلامية وكافة اللجان العاملة بالاتحاد، تقديرًا لجهودهم في دعم المنتخب واللاعبين، والمساهمة في تحقيق هذه الإنجازات القارية.