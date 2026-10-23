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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أهالي السافية بالدقهلية يطالبون بكوبري لإنقاذ التلاميذ من مخاطر عبور بحر حادوس

التلاميذ بقرية السافية في محافظة الدقهلية
التلاميذ بقرية السافية في محافظة الدقهلية
محمد كمال

كشفت سلمى، إحدى المتضررات من معاناة التلاميذ بقرية السافية في محافظة الدقهلية، تفاصيل اضطرار الأطفال إلى عبور بحر حادوس باستخدام فلوكة صغيرة للوصول إلى مدرستهم، مطالبة بإنشاء كوبري يربط بين ضفتي البحر ويوفر وسيلة آمنة لانتقالهم.

فلوكة تنقل 10 أطفال إلى مدارسهم

وقالت سلمى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، إن التلاميذ يضطرون إلى استقلال الفلوكة في السابعة صباحًا لعبور المياه، رغم ضيق مساحتها وكثافة أعداد الأطفال، ما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت أن الفلوكة الواحدة تنقل نحو 8 إلى 10 أطفال في الرحلة، وتضطر إلى تكرار العبور عدة مرات لنقل التلاميذ، مشيرة إلى أن الأهالي يطالبون بإنشاء كوبري يربط بين ضفتي بحر حادوس لإنهاء هذه المعاناة وضمان وصول أبنائهم إلى المدرسة بأمان.

وأعربت عن مخاوفها من تزايد المخاطر خلال فصل الشتاء، في ظل انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس وارتفاع الأمواج، مؤكدة أنه لم تقع حتى الآن حوادث من هذا النوع.

وأضافت سلمى أن الأهالي رفضوا مقترح نقل التلاميذ إلى مدرسة أخرى، بسبب بعدها عن القرية، إذ تصل المسافة إليها إلى نحو 3.5 كيلومتر، فضلًا عن اضطرار الأطفال إلى قطع المسافة نفسها في طريق العودة، الذي وصفته بأنه ترابي.

وأكدت أن المدرسة الحالية قريبة من الأهالي، ولا يفصل الأطفال عنها سوى عبور بحر حادوس باستخدام الفلوكة، مطالبة بالتدخل لإيجاد حل يضمن سلامة التلاميذ ويحافظ على حقهم في التعليم دون تعريض حياتهم للخطر.

بحر حادوس أطفال السافية مدارس الدقهلية سلامة التلاميذ

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