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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: مصر تتمتع بالاستقرار في منطقة تعاني من الصراعات

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تتمتع بالاستقرار في وقت تشهد فيه المنطقة المحيطة بها العديد من الصراعات والتوترات، مشددًا على أهمية إدراك الفارق بين الأوضاع في مصر وما تمر به دول المنطقة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، إن على الشباب والأجيال الأصغر إدراك طبيعة المرحلة الحالية، والانتباه إلى حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بمصر من مختلف الاتجاهات.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد صراعات متعددة، في حين تتمتع الدولة المصرية بالاستقرار، مؤكدًا أهمية الوعي بالظروف الإقليمية المحيطة ومتابعة تطوراتها.

وأضاف بكري أن فهم طبيعة الأوضاع الراهنة يساعد على إدراك حجم التحديات التي تواجه المنطقة، والتمييز بين واقع مصر وما تشهده الدول المحيطة بها من صراعات وأزمات.

مصطفي بكري حقائق وأسرار الرئيس السيسي

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