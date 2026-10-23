قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس غدا في مصر.. أمطار رعدية وظاهرة جوية خطرة تبدأ فجرًا
مصطفى بكري يطالب الكهرباء بتوضيح تكلفة تغيير العدادات القديمة بعد 10 سنوات
أقواها 5.5 درجة.. هزات أرضية قبالة سواحل صقلية وإخلاء المدارس
لن يفلتوا من العقاب.. رئيس وزراء الأردن يتوعد المتورطين في هجوم كنيسة الكرك
شيرين رضا: اللي مش عاجبه فستاني ما يتفرجش.. دي قلة أدب مش نقد
مصطفى بكري: مصر تواجه مخاطر من كل الاتجاهات.. والإعلام مطالب بالتصدي للشائعات
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان احتواء التصعيد الإقليمي.. ويدينان الاعتداءات على السعودية
الحكومة: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف ملفات تهم المواطنين
مصر تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة
مصطفى بكري: ننتظر قرارات مهمة من الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يضع المصريين أمام الحقيقة في منتدى مصر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قيادي بـ فتح: القاهرة ركيزة أساسية لإنهاء الانقسام الفلسطيني

الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية
الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية
محمد كمال

أكد الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن مصر تبذل جهودًا متواصلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وجمع الفصائل على طاولة الحوار، واستكمال ما جرى العمل عليه على مدار سنوات طويلة لتوحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الخلافات بين مكوناته.

توحيد القرار الفلسطيني ضرورة لمواجهة مخططات إسرائيل

وأوضح صافي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن القضية الفلسطينية لا تزال تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في تعثر تأسيس شراكة فلسطينية حقيقية، رغم مرور نحو 20 عامًا على محاولات تحقيقها، في ظل اختلاف التوجهات والأفكار بين الفصائل.

وأعرب القيادي بحركة فتح عن أمله في أن تسهم اللقاءات التي تستضيفها القاهرة في تحقيق نتائج إيجابية، لا سيما في ظل استمرار الحرب والمعاناة في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، والتحديات التي تواجهها القدس.

وشدد صافي على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز المصالحة بين حركة فتح وبقية الفصائل، معتبرًا أن توحيد الموقف يمثل ضرورة لمواجهة المخططات الإسرائيلية على الأرض وحماية الحقوق الفلسطينية.

وفيما يتعلق بمدى إسهام الحوار الوطني الشامل في توحيد الرؤية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، أوضح أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بمدى اقتناع حركة فتح والسلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني بضرورة العمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتوحيد القرار والهدف الوطني.

وأضاف أن التوافق على مرجعية وطنية واحدة وقرار موحد قد يمهد الطريق أمام تأسيس شراكة فلسطينية حقيقية، قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والتعبير عن الموقف الفلسطيني بصورة أكثر تماسكًا أمام المجتمع الدولي.

واختتم ماهر صافي بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تجاوز الخلافات الداخلية وتوحيد الصف يمثلان مدخلًا أساسيًا لتعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التطورات الميدانية والسياسية.

فتح حركة فتح الفلسطينية ماهر صافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

أليكسيس ماك أليستر

أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

إمام عاشور

«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟

سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك

ترشيحاتنا

السفير علاء يوسف

السفير علاء يوسف في حفل تخرج ألسن عين شمس: اللغات نافذة مصر إلى العالم

ح تأثير مشروب الطاقة بعد 24 ساعة

كارثة .. الصحة تطرح جدول زمني يوضح تأثير مشروب الطاقةعلى الجسم بعد 24 ساعة

إعادة بناء مفصل الفك

فريق طبي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي ينجح في إعادة بناء مفصل الفك لمريض بعد معاناة 15 عاما

بالصور

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بإطلالة سوداء أنيقة.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بفستان سهرة أخضر زمردي.. نيللي كريم تتألق على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

كارولين عزمي تتألق بفستان أسود طويل في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي | شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد