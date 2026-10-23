استعراض متهور على الدائري بالفيوم ومطالب بضبط سائق نصف نقل عرض حياة المواطنين للخطر| شاهد

أثار مشهد لسائق سيارة نصف نقل يؤدي حركات استعراضية وتفحيطا على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم حالة من الاستياء بسبب ما يمثله هذا التصرف من خطورة بالغة على حياة المواطنين وسلامة مستخدمي الطريق.



حركات استعراضية تهدد حياة المواطنين

وتكشف هذه الواقعة عن خطورة الاستهتار بقواعد المرور وتحويل الطرق العامة إلى ساحات للاستعراض دون مراعاة لأرواح المواطنين أو تقدير للعواقب التي قد تنتج عن هذه التصرفات غير المسؤولة وتزداد خطورة هذه الممارسات في الطرق التي تشهد حركة مرورية مستمرة إذ يمكن أن تؤدي أي مناورة مفاجئة أو فقدان السيطرة على السيارة إلى وقوع تصادمات خطيرة تهدد حياة قائدي السيارات والمارة.



استعراضات الأفراح ونقل العمال تزيد المخاطر

وللأسف تتكرر مثل هذه المشاهد في بعض المواقف داخل محافظة الفيوم سواء خلال مواكب الزفاف أو أثناء انتقال العمال وأحيانا في مناسبات وتحركات أخرى تشهد سلوكيات خطيرة على الطرق وتشكل هذه التصرفات تهديدا حقيقيا لحياة الكثير من المواطنين وقد تسهم في وقوع حوادث مرورية مؤلمة خاصة عندما يجري استغلال الطريق في تنفيذ حركات استعراضية أو مناورات غير محسوبة دون الالتزام بقواعد القيادة الآمنة وتتطلب هذه الممارسات وقفة حاسمة للحد منها ومنع تحولها إلى سلوك متكرر يدفع المواطنون ثمنه من سلامتهم وأرواحهم.



مطالب بمحاسبة السائق المستهتر

وطالب مواطنون رجال المرور والأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بسرعة التحرك لضبط السيارة نصف النقل المشار إليها والتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق حال ثبوت ارتكابه مخالفات مرورية وأكدت المطالب ضرورة تكثيف الرقابة على الطرق والتصدي لكل أشكال القيادة المتهورة والاستعراضات التي تعرض حياة الآخرين للخطر مع تطبيق القانون بحزم لضمان سلامة المواطنين وردع كل من يستهين بأرواح الناس.