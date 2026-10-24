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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معمل المهارات السريرية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يدعم التدريب العملي لطلاب الطب ويعزز جاهزيتهم الإكلينيكية

دكتور عادل حسن
دكتور عادل حسن
الإسماعيلية انجي هيبة

 يواصل معمل المهارات السريرية (Clinical Skills Lab) بجامعة الإسماعيلية الأهلية  تنفيذ التدريبات العملية لطلاب الفرق الدراسية الأولى والثانية والثالثة، بما يسهم في إكسابهم المهارات الطبية الأساسية، وتنمية قدراتهم على التعامل مع المواقف الإكلينيكية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على تطوير المهارات الإكلينيكية لدى الطلاب، وتعزيز قدراتهم العملية منذ السنوات الدراسية الأولى.

تُقام التدريبات تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل حسن، رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وبإشراف عام من الأستاذة الدكتورة غادة حداد، عميد القطاع الصحي، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، وتتولى الإشراف التنفيذي الأستاذة الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان كُليب، منسق برنامج كلية الطب، وذلك بمشاركة الدكتورة فاطمة السمان، والدكتورة أمل مدني، والدكتورة إنجي نجيب، والدكتورة هناء حلمي، مقررات معمل المهارات السريرية.

ويهدف التدريب داخل معمل المهارات السريرية إلى تعريف الطلاب بالخطوات الصحيحة لإجراء المهارات الإكلينيكية المختلفة، وتدريبهم على تطبيقها بصورة عملية وفقًا للأسس العلمية والطبية السليمة، من خلال استخدام نماذج ومحاكيات طبية متطورة تحاكي المرضى والحالات السريرية المختلفة، بما يتيح للطلاب ممارسة المهارات الطبية في بيئة تدريبية آمنة قبل التعامل مع الحالات الفعلية.

كما يتيح المعمل لطلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة فرصة التعرف على النماذج التدريبية المختلفة والتعامل معها، والتدرب على تنفيذ الإجراءات الطبية بصورة منظمة ودقيقة، بما يساعدهم على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتنمية مهارات الملاحظة والتقييم، واكتساب الحس الإكلينيكي اللازم للتعامل مع الحالات الطبية.

ويأتي تفعيل التدريب بمعمل المهارات السريرية في إطار توجه كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية نحو تطوير منظومة التعليم الطبي، وتعزيز التدريب العملي المبكر، وإعداد طلاب يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات الإكلينيكية اللازمة، بما يدعم تأهيلهم لممارسة المهنة بكفاءة وفقًا للمعايير الحديثة للتعليم الطبي.

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