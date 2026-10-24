محافظ الغربية يعلن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انطلاق أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، اعتبارًا من اليوم السبت 24 أكتوبر، والتي تستمر حتى 13 نوفمبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، مع التعامل الفوري مع أي مخالفة جديدة وإزالتها في المهد.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجّه المحافظ بتكثيف التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

متابعة الخدمات

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لأعمال الإزالة، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدراتها، وحماية الأراضي الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.