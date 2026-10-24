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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يارا عاطف تمثل التحكيم المصري في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

يارا عاطف
يارا عاطف
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين المساعدة الدولية المصرية يارا عاطف، ضمن الحكمات المشاركات في نهائيات دوري أبطال أفريقيا للسيدات، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل.

كما اختارت اللجنة الحكمة الدولية السابقة، هيام بركة، ضمن قائمة محاضري حكام البطولة.

مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا

وتستضيف مصر منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر.

تضم المجموعة الأولى نادي "إف سي مسار - ممثل الدولة المضيفة مصر - إلى جانب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، واتحاد الفتح الرياضي المغربي، وفريق ليكي فوتبول الكاميروني.

وستجمع المباراة الافتتاحية، المقررة في الأول من نوفمبر، بين إف سي مسار وماميلودي صنداونز؛ وهي مواجهة تعيد إلى الأذهان المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية في نسخة عام 2024، التي انتهت بفوز النادي المصري بنتيجة 1-0، ويستعد الفريقان الآن لخوض مواجهة أخرى يُتوقع أن تكون قوية ومحتدمة.

أما المجموعة الثانية، فتضم حامل اللقب، نادي الجيش الملكي المغربي، إلى جانب كاومبي مسلم ليديز الأوغندي، ويو إس فاس باماكو المالي، بالإضافة إلى ممثل عن منطقة اتحاد غرب أفريقيا لكرة القدم (WAFU) - المنطقة "ب"، الذي لم يُحدد هويته بعد.

لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لجنة الحكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف

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