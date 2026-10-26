رفع 810 أطنان مخلفات وقمامة في حملات نظافة بالغربية

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أعلن محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، رفع 810 أطنان من المخلفات والتراكمات والقمامة، خلال حملات نظافة مكبرة شنتها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن رفع 160 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و140 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و130 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و120 طنًا بمركز ومدينة بسيون، و70 طنًا بحي ثان طنطا، و60 طنًا بحي أول طنطا.

وأضاف أنه تم رفع 55 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و40 طنًا بكل من مركز طنطا، ومركز ومدينة المحلة الكبرى، ومركز ومدينة السنطة، ومركز ومدينة قطور، إلى جانب رفع 35 طنًا بمركز ومدينة زفتى.

وأكد عبد المعطي استمرار تكثيف حملات النظافة بجميع أنحاء المحافظة، مع المتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، وسرعة رفع المخلفات والتراكمات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بمختلف المراكز والمدن والأحياء.