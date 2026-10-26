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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا مع مجالس إدارات الصناديق الخاصة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مجالس إدارات الصناديق الخاصة، لمتابعة موقفها المالي وبحث سبل تعزيز مواردها وتنميتها، باعتبارها أحد روافد التمويل الذاتي للمحافظة، التي تسهم في تنفيذ واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

و شدد محافظ الدقهلية على ضرورة العمل على تعظيم موارد الصناديق الخاصة، وفي مقدمتها صندوق التنمية المحلية، من خلال وضع آليات فعالة لتنمية مواردها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وتوجيهها نحو تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحقق مردودًا ملموسًا على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن الصناديق الخاصة تمثل أحد مصادر التمويل الذاتي للمحافظة، بما يتيح دعم تنفيذ المشروعات الخدمية ومتابعة أعمال الخطة الاستثمارية بكفاءة وفاعلية، دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمتحصلات الصناديق والعمل على تنميتها وإعادة توجيهها لتمويل مشروعات جديدة تحقق الصالح العام.

وشدد المحافظ  على الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد وتحديد أوجه الصرف، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى منها والتوزيع العادل وفقًا للاحتياجات الفعلية، وبذل كل الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحفيز المجتهدين بكل صندوق ومحاسبة المقصرين وربط المكافآت والحوافز بالانتاج.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق بين الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، وتعزيز المتابعة المالية والإدارية لأعمال الصناديق الخاصة، بما يسهم في تنمية مواردها، وتحسين كفاءة إدارتها، وتوجيهها نحو مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض الاجتماع الموقف المالي التفصيلي للصناديق الخاصة، وناقش الموضوعات المتعلقة بإدارة مواردها، كما جرى التصديق على الحساب الختامي للصناديق عن العام المالي 2025/2026، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، بما يضمن انتظام العمل المالي والإداري وفقًا للقواعد القانونية والمحاسبية المعتمدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، المحاسب السيد خيوة وكيل وزارة المالية، والمهندس الزناتي عبد العظيم وكيل وزارة الطرق والنقل، والمهندسة فريدة عبد الله وكيل وزارة الإسكان، والمقدم علي المضلع مدير عام الشئون المالية والإدارية بإدارة المرور، والمحاسب محمد فخري مدير الحسابات بالمحافظة، والأستاذة لمياء أسامة مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمحاسب أشرف وافي مدير إدارة الصناديق والحسابات الخاصة، ورؤساء شركات الكهرباء والغاز، إلى جانب مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

الدقهلية محافظة محافظ شركات

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