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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

العذراء
العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء.. قد تجد أن اليوم يمنحك فرصة لإغلاق بعض الملفات المفتوحة والانتقال إلى مرحلة أكثر تنظيمًا، لكن الوصول إلى ذلك يتطلب منك التمييز بين الأمور الضرورية والتفاصيل التي يمكن الاستغناء عنها. ربما تشعر برغبة في مراجعة قرارات سابقة أو تصحيح مسار مهمة لم تسر كما خططت لها. تعامل مع الأمر باعتباره فرصة للتعلم، وليس سببًا للوم نفسك على ما مضى.

العذراء على الصعيد المهني:

قد تتطلب منك مسؤوليات العمل مراجعة بعض الأرقام أو المستندات أو الاتفاقات قبل اعتمادها، ولذلك لا تتجاوز التفاصيل التي تحتاج إلى تدقيق. وفي المقابل، تجنب الانشغال بالملاحظات الصغيرة إذا كانت لن تؤثر في النتيجة النهائية. تنظيم المهام وفق مواعيد واضحة قد يساعدك على إنجاز المطلوب دون الشعور بأن الوقت يسبقك باستمرار.

العذراء على الصعيد العاطفي:

قد تحتاج إلى تغيير طريقتك في التعبير عن الاهتمام، فليس كل ما يشعر به الإنسان يمكن توصيله بالنصيحة أو محاولة حل المشكلات. أحيانًا يحتاج الشريك إلى الاستماع والتفهم أكثر من البحث عن حلول فورية. وإذا كنت غير مرتبط، فقد تصبح أكثر وضوحًا بشأن الصفات التي تبحث عنها في العلاقة، وهو ما يساعدك على تجنب التعلق بتوقعات لا تتفق مع الواقع.

العذراء على الصعيد المالي:

قد يكون من المناسب مراجعة المصروفات التي تكررت خلال الفترة الماضية وتحديد ما يمكن تقليله دون التأثير في احتياجاتك الأساسية. وإذا كنت تفكر في شراء شيء مهم، فاحرص على مقارنة البدائل ومعرفة التكلفة الكاملة قبل اتخاذ القرار. التعامل بالأرقام والخطط الواقعية أفضل من الاعتماد على تقديرات سريعة قد لا تكون دقيقة.

العذراء على الصعيد الصحي:

حاول ألا تجعل التفكير المستمر في المسؤوليات يستنزف طاقتك، وخصص فترات قصيرة للراحة بين المهام. الاهتمام بالنوم المنتظم وتناول الطعام في مواعيد مناسبة قد يساعدك على الحفاظ على نشاطك. وإذا لاحظت أعراضًا متكررة أو غير معتادة، فلا تؤجل استشارة الطبيب.

نصيحة اليوم لبرج العذراء:

لا تجعل السعي إلى تصحيح كل تفصيلة يحرمك من رؤية ما حققته بالفعل؛ احتفل بتقدمك، حتى لو كانت الخطوات صغيرة، واستمر في تطوير خططك بهدوء.

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