قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الكرة الذهبية 2026.. بيلينجهام في المركز الـ11 وحكيمي الـ13
Ballon d'Or 2026.. مشاهدة بث مباشر حفل الكرة الذهبية مجانًا الآن وأسماء المرشحين
حفل الكرة الذهبية.. لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2026
برلمانية: استدامة مشروعات المياه تبدأ من إدارة ذكية للموارد.. والتصنيع المحلي يحمي حق الأجيال القادمة
بيراميدز يحصد جوائز حفل The Best.. هاني سعيد والشيبي وزيكو الأفضل
هيئة الاستثمار: أكثر من 3300 شركة صينية تعمل في مصر وتوفر فرص عمل
نادين خان: والدي محمد خان كان بيقدم الستات في أفلامه كشخصيات قوية ومؤثرة
أحمد رضا خارج حسابات الأهلي.. عمرو الدردير يكشف تفاصيل جديدة بعد الأزمة مع المدرب
العطيفي: حماية أمن السعودية مسؤولية عربية مشتركة
الأمم المتحدة: الأراضي الفلسطينية المحتلة تسجل أعلى عدد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال عالميا
عاطف سالم: نتنياهو يستند لدعم حلفائه الدينيين وترامب في مواجهة المنافسة الانتخابية
وزير التموين: إنشاء 284 مركزًا على مستوى الجمهورية لطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

العقرب
العقرب
حياة عبد العزيز

يعيش مواليد برج العقرب يوم الثلاثاء بطاقة تساعدهم على مراجعة بعض القرارات والتعامل بوعي أكبر مع المواقف المحيطة بهم. قد تجد نفسك أمام تفاصيل تحتاج إلى تركيز أو نقاش مؤجل يصبح من الضروري حسمه، لكن الهدوء وعدم التسرع في إطلاق الأحكام يمنحانك فرصة أفضل للوصول إلى ما تريده. حاول أن توازن بين إحساسك الداخلي والحقائق الموجودة أمامك قبل اتخاذ أي خطوة مهمة.

العقرب مهنياً: 

قد تظهر أمامك مسؤولية جديدة أو مهمة تحتاج إلى تنظيم مختلف عن المعتاد، فلا تجعل ضغط الوقت يدفعك إلى إنجاز الأمور دون مراجعة. قدرتك على ملاحظة التفاصيل قد تساعدك على اكتشاف خطأ أو تقديم اقتراح يحظى بتقدير المحيطين بك. وإذا كنت تفكر في تغيير مسارك المهني، فابدأ بجمع المعلومات ودراسة الخيارات المتاحة بدلاً من اتخاذ قرار مفاجئ.

عاطفياً:

 تحتاج علاقتك بالشريك إلى مساحة من الصراحة بعيداً عن العتاب المتكرر أو محاولة تفسير كل تصرف بصورة سلبية. اختيار الكلمات المناسبة قد يفتح باباً لتفاهم كنت تنتظره منذ فترة. أما إذا كنت أعزب، فقد يلفت انتباهك شخص يتمتع بالهدوء والوضوح، لكن الأفضل أن تمنح التعارف وقته الطبيعي قبل بناء توقعات كبيرة.

العقرب مالياً:

من المفيد أن تراجع مصروفاتك وتحدد أولوياتك، خصوصاً إذا كانت لديك التزامات متراكمة أو رغبة في شراء شيء جديد. قد يكون تأجيل بعض المشتريات غير الضرورية خطوة ذكية تساعدك على الاحتفاظ بقدر أكبر من الاستقرار. لا تعتمد على الوعود وحدها عند التفكير في اتفاق مالي، واهتم بمعرفة التفاصيل كاملة.

برج العقرب صحياً:

حاول ألا تسمح للتفكير المستمر بأن يؤثر في نومك أو يستهلك طاقتك طوال اليوم. تخصيص وقت للراحة والابتعاد قليلاً عن مصادر التوتر قد يساعدك على استعادة نشاطك. احرص أيضاً على تناول وجبات منتظمة وشرب كمية كافية من الماء، ولا تتجاهل أي أعراض مستمرة تستدعي استشارة مختص.

نصيحة اليوم لبرج العقرب:

 ليس مطلوباً منك أن تحسم كل شيء في يوم واحد؛ امنح نفسك فرصة للتفكير، واختر الخطوة التي تخدم أهدافك على المدى الطويل.

العقرب حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم العقرب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة الحد الأدنى للمعاشات يناير2027.. القبض هيكون كام؟

ترشيحاتنا

موعد أول إجازة رسمية في 2027 وجدول العطلات والأعياد

موعد أول إجازة رسمية في 2027 وجدول العطلات والأعياد

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة وغلق المحلات

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة وغلق المحلات

أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026.. مقارنة بين 4 شركات

أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026.. مقارنة بين 4 شركات

بالصور

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. سر القوام الناجح

طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه
طريقة عمل البسبوسه

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض كل صباح؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض كل صباح ؟

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد