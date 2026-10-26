قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخصين وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم
استخراج جواز السفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والرسوم وخطوات التقديم
الريال بـ 15 والدولار يتخطى الـ 56.. زلزال في أسعار العملات بالبنوك اليوم
مخالفة للقانون.. أحمد موسى: مذكرة ليبيا وتركيا تتسبب في غضب المصريين
«إسرائيل عدو وهتفضل عدو»| أحمد موسى عن دهس مغنية كولومبية لعلم الاحتلال: المرة الجاية ولَّعي فيه
حالة الطقس الساعات القادمة.. أمطار وسيول رعدية تضرب عدة محافظات
البنتاجون يستعد لحرب عالمية.. خطة للصمود لمدة 90 يوما بدون كهرباء وإمدادات
العراق والصين تبحثان ملفات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس
ساديو ماني يحتل المركز الـ 29 في ترتيب الكرة الذهبية 2026
عودة ناصر منسي لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب
تفويض الرئيس لدعم السعودية| برلمانية: مصر تتحرك لحماية استقرار المنطقة وصون مقدرات الشعوب
الأرصاد: السيول تضرب البحر الأحمر وجنوب سيناء.. ومنشآت الحماية تحد من مخاطرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونيفيل ورؤساء بلديات صور يؤكدون أهمية استمرار عمل القوات الدولية ودعم الجيش اللبناني

اليونيفيل
اليونيفيل
أ ش أ

 أكد القائد العام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اللواء الركن ديوداتو أبانيارا، أهمية اللقاءات التشاورية مع السلطات المحلية، لما تتيحه من تحديد الحاجات والأولويات، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتسهيل دعم الأهالي، بالتنسيق مع البلديات المعنية، مشددا على التزام اليونيفيل تنفيذ المهام الموكلة إليها في إطار حفظ السلام، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده قائد الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل في مركز المنصوري العقيد ليوناردو كورينا، اليوم الاثنين، مع رؤساء البلديات العشرين الواقعة ضمن نطاق عمل الكتيبة، في مقر اتحاد بلديات قضاء صور، بمشاركة أبانيارا، وقائمقام صور محمد جفال، ورئيس اتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق، وعدد من ضباط الكتيبة الإيطالية ورؤساء البلديات.

وشدد أبانيارا على أهمية دور اليونيفيل في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، إلى جانب مساندة المجتمع المحلي، داعيا البلديات إلى تعزيز التعاون والتشاور في ما بينها، بهدف توحيد الرؤى بشأن الحاجات الملحّة وتنسيق الجهود مع اليونيفيل بما يخدم المصلحة العامة.

بدوره، ثمن كورينا حضور القائد العام لقوات اليونيفيل ودعمه المستمر لأنشطة الكتيبة، مؤكدا أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة لم تحل دون مواصلة الكتيبة أداء مهامها الأساسية، بالتوازي مع الحفاظ على قنوات التواصل والتشاور المستمر مع السلطات المحلية، باعتبارها ركنا أساسيا في نجاح المهمة. كما نوّه بأهمية التنسيق القائم مع الجيش اللبناني، لما له من انعكاسات إيجابية على الأرض.

بدوره، شكر دبوق ورؤساء البلديات المشاركون كورينا على تنظيم اللقاء التشاوري، مثمنين مشاركة القائد العام لقوات اليونيفيل، ومشيدين بالدور الداعم الذي اضطلعت به الكتيبة الإيطالية على مدى عشرين عاما، وبجهود اليونيفيل عموما في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ووجّه المشاركون، عبر القائد العام لليونيفيل، رسالة إلى المجتمع الدولي شددوا فيها على أهمية استمرار عمل القوات الدولية، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها جنوب لبنان، داعين إلى عدم ترك الجنوب يواجه تحدياته بمفرده، ومؤكدين ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

قوات الأمم المتحدة لبنان يونيفيل السلطات المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

ترشيحاتنا

مروى اللبنانية

جامدين أوي.. مروى اللبنانية تطرح أحدث أغانيها

ميرنا نور الدين وكريم أبو ذكري

دراما رمضان 2027.. ميرنا نور الدين تتعاقد على بطولة مسلسل «180»

بوستر فيلم موسكو كايرو

غدًا.. العرض الخاص لفيلم «موسكو كايرو»

بالصور

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

لقب العالم ينتظره في المكسيك.. أنتونيلي يقترب من كتابة التاريخ في فورمولا 1

السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي
السائق الإيطالي كيمي أنتونيلي

الشخص النرجسي مش دايمًا مكروه.. 6 صفات بتخلي الناس تحبه

الشخص النرجسي
الشخص النرجسي
الشخص النرجسي

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد