اليونيفيل ورؤساء بلديات صور يؤكدون أهمية استمرار عمل القوات الدولية ودعم الجيش اللبناني

أكد القائد العام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اللواء الركن ديوداتو أبانيارا، أهمية اللقاءات التشاورية مع السلطات المحلية، لما تتيحه من تحديد الحاجات والأولويات، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتسهيل دعم الأهالي، بالتنسيق مع البلديات المعنية، مشددا على التزام اليونيفيل تنفيذ المهام الموكلة إليها في إطار حفظ السلام، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقده قائد الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل في مركز المنصوري العقيد ليوناردو كورينا، اليوم الاثنين، مع رؤساء البلديات العشرين الواقعة ضمن نطاق عمل الكتيبة، في مقر اتحاد بلديات قضاء صور، بمشاركة أبانيارا، وقائمقام صور محمد جفال، ورئيس اتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق، وعدد من ضباط الكتيبة الإيطالية ورؤساء البلديات.

وشدد أبانيارا على أهمية دور اليونيفيل في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، إلى جانب مساندة المجتمع المحلي، داعيا البلديات إلى تعزيز التعاون والتشاور في ما بينها، بهدف توحيد الرؤى بشأن الحاجات الملحّة وتنسيق الجهود مع اليونيفيل بما يخدم المصلحة العامة.

بدوره، ثمن كورينا حضور القائد العام لقوات اليونيفيل ودعمه المستمر لأنشطة الكتيبة، مؤكدا أن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة لم تحل دون مواصلة الكتيبة أداء مهامها الأساسية، بالتوازي مع الحفاظ على قنوات التواصل والتشاور المستمر مع السلطات المحلية، باعتبارها ركنا أساسيا في نجاح المهمة. كما نوّه بأهمية التنسيق القائم مع الجيش اللبناني، لما له من انعكاسات إيجابية على الأرض.

بدوره، شكر دبوق ورؤساء البلديات المشاركون كورينا على تنظيم اللقاء التشاوري، مثمنين مشاركة القائد العام لقوات اليونيفيل، ومشيدين بالدور الداعم الذي اضطلعت به الكتيبة الإيطالية على مدى عشرين عاما، وبجهود اليونيفيل عموما في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ووجّه المشاركون، عبر القائد العام لليونيفيل، رسالة إلى المجتمع الدولي شددوا فيها على أهمية استمرار عمل القوات الدولية، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها جنوب لبنان، داعين إلى عدم ترك الجنوب يواجه تحدياته بمفرده، ومؤكدين ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار.