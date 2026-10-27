أحمد الطيب يطالب الزمالك بتجنب أخطاء الماضي ويكشف رأيه في عقوبة منسي

طالب المعلق الكروي أحمد الطيب، لاعبي الزمالك بتعلم الدرس من خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في العام الماضي، مشيرا إلى أن الفريق يشارك في دوري أبطال أفريقيا وقادر على التتويج باللقب.



وقال أحمد الطيب في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع محمد عبد الجليل إن الزمالك حقق لقب دوري إستثنائي الموسم الماضي ويجب أن يبني على هذا الإنجاز، ويجب تجنب أخطاء الماضي من أجل الفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم.



وتابع "الطيب" أن ما يحدث داخل الزمالك في الوقت من ثواب وعقاب سيجني الفريق ثماره في الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يجب التركيز على الأداء في ظل ظروف الحالية والتركيز بشكل أكبر على تحقيق النتائج.

واختتم أحمد الطيب تصريحاته بالتأكيد على إن واقعة عقوبة ناصر منسي مهاجم الفريق بعد مباراة الجيش الرواندي كان قرارا صائبا ولكن يجب النظر إلى شخصيته بشكل عام.